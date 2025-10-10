El sanjuanino Augusto Wiernes busca su destino en el Rotogal Boiro español El armador, surgido en Obras Sanitarias, compite en el ascenso de la Superliga A2 de España.

La dinastía de los Wiernes en el vóleibol de San Juan está más vigente que nunca. Esta vez, llevar el legado cuajado en esa cantera inagotable de Obras Sanitarias tiene nombre en Augusto, el menor de los hijos del legendario Leonardo Chiqui Wiernes. Y es que Augusto se radicó desde el mes pasado en la localidad gallega de Boiro, una ciudad pequeña que con el Rotogal Boiro buscará el ascenso a la Superliga A1 compitiendo en la Superliga A2.

Este fin de semana, Augusto tendrá debut y será ante el Gijón, sabiendo que llegó al Boiro como refuerzo de calidad internacional junto a un colombiano y a otro puertoriqueño, que potenciarán el equipo gallego en todos los aspectos.

Augusto, ya adaptado a este nuevo desafío, sabe que a los 28 años, es el momento de explotar en su carrera en el exterior y se mentaliza para concretarlo: “Boiro es una ciudad pequeña, en Galicia, que tiene ya un pasado en Superliga A1 de España. Descendieron y ahora van por el ascenso, con el armado de este nuevo plantel para la Superliga A2. Me incporporé y jugamos algunos partidos preparatorios. La liga ya comenzó y nosotros recién debutamos este fin de semana en Gijón. Es un proyecto lindo, que entusiasma. Sumaron a un chico de Colombia y tiene que llegar otro de Puerto Rico. Con ellos, más la base del club esperamos estar el pelea por los puestos de ascenso”.

Augusto ya tuvo experiencias en seleccionados menores de Argentina y Obras fue siempre su club. Debutó en 2018 con el club de la calle 25 de Mayo, luego hubo un paso en Banco Hispano en 2021-22, para regresar a Obras en la temporada 2022-23. Ahora, en Rotogal Boiro tiene su primer desafío de club en el exterior.

“La liga seguirá hasta fin de año. Recién en las Fiestas hay un receso y esperemos estar en las posiciones importantes. Para mí, en lo personal, es un paso muy grande en todo sentido. En lo deportivo, jugar en el exterior es una prueba grande y creo que me preparé siempre para vivir este desafío que no se puede desaprovechar’.