El sanjuanino Juanse Martín debutó en la elite del rugby francés El joven surgido en Alfiles juega de apertura y disputó su primer encuentro con el plantel superior que actualmente disputa el Top 14 francés, considerada como la mejor liga de clubes de rugby del mundo

El sanjuanino Juan Segundo Martín Montilla, de 18 años y formado en las inferiores del Sporting Club Alfiles viene de ser campeón en M18 con el Clermont y recientemente fue promovido a la Academia. Entró a los 72 minutos por Harry Plummer y sirvió para que mostrara parte de su repertorio ante Toulon, que tuvo en sus filas, entre otros, al ex All Blacks, Ma’a Nonu.

El partido es parte de la preparación previa al comienzo del Top 14, considerada por los especialistas como la elite del rugby mundial por su poderío económico lo que hace que confluyan los mejores jugadores del planeta. Además de calentar motores fue la presentación en sociedad a la joven promesa argentina y surgida en la institución de Rivadavia: Juan Segundo Martín Montilla.

Juanse, como lo llaman sus íntimos, es hijo de Adrián Martín, popularmente conocido como “Palomo” y fue un destacado tres cuartos del Elefantito de Punta de Rieles. Ellos junto a toda su familia emigraron hace unos años a Europa.

El debut fue por demás prometedor ya que además de tener contacto con la pelota y conectar con sus compañeros, Juanse realizó un quiebre a toda velocidad entre la defensa y, en la última acción, encontró el camino para acercarse al ingoal y que su equipo termine concretando el try para el 31-24 del amarillo. Desde la punta derecha, no pudo acertar la conversión.

Cabe destacar que los otros argentinos que forman parte del equipo francés y que seguramente compartirán vestuario con Juanse son Marcos Kremer y Bautista Delguy, que actualmente se encuentran afectados al Rugby Championship.