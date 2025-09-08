El sanjuanino Mitar Cokljat y su caballo “Joselo” se colgaron la medalla de plata en Santa Fe La competencia comenzó ayer en Rosario y el binomio sanjuanino fue el primero de la provincia en cosechar una presea. Lo hicieron en la prueba para-ecuestre.

Mitar Cokljat Montilla fue este fin de semana el primer sanjuanino que compitió en los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), competencia que se celebrará con atletas de todo el país en la ciudad de Rosario, Santa Fe, hasta el próximo domingo 14 de septiembre 2025.

El jinete sanjuanino, de 39 años, compitió junto a su caballo “Joselo” en la categoría dos de la disciplina para-ecuestre, deporte cuya sede fue el Jockey Club. La prueba inicial fue el sábado y Mitar alcanzó el 51% del puntaje. La segunda fue el domingo, con 55.9% de puntaje total. Dado estos resultados, el sanjuanino ganó la medalla de plata. Además, fue reconocido por su integración sostenida al equipo para-ecuestre de alto rendimiento de la Federación Ecuestre Argentina.

Cokljat arribó a Rosario unos días antes que el resto de la delegación, porque su deporte fue el primero en competir. El miércoles y jueves participó de la prueba de caballos. Y el viernes aprobó el vet check, instancia en la que jueces y veterinarios chequean el estado del caballo, características de equipos y embocadura de competencia.