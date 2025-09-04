El sanjuanino Nicolás Tivani entró en el top ten de la sexta etapa y se mantiene como líder en Portugal El pocitano terminó décimo en un grupo de fugados defendiendo con éxito su malla amarilla de líder.

El ciclista sanjuanino, Nicolás Tivani (Aviludo Louletano) entró con el grupo que definió la sexta etapa del Gran Premio Jornal de Noticias y mantuvo la malla amarilla de líder de la clásificación general de la prueba. Al parcial lo ganó el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista), quien con los diez segundos de bonificación saltó al segundo lugar.

Hubo un cambio de paradigma en los ganadores de etapa de esta carrera, con Rota siendo el más rápido en el sprint de un grupo reducido que definió el parcial de 152 kilómetros, entre Albergaria a Águeda.

El español Rota festeja su victoria y atrás se observa a Tivani (malla amarilla), quien sufrió para repeler los ataques.

El ciclista español fue el más fuerte entre un grupo de 11 fugados que competían por la victoria del día, con Pedro Silva (Anicolor-Tien21) segundo y Francisco Campos (AP Hotels-Tavira-Farense) tercero.

Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), quien luego de defenderse de los ataques, también estaba en ese grupo, terminó décimo, pero conservó la casaca amarilla, 36 segundos por delante del ahora segundo clasificado, Raul Rota, y 38 segundos por delante de Pedro Silva, quien completa el podio general.

Mañana, la caravana del Grande Prémio JN se dirige a Minho, con una etapa de 157,6 km con salida y llegada en Barcelos.