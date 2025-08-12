El sanjuanino Ramiro Videla sumó una medalla de plata para el país en los Panamericanos En la primera jornada de pista los Juegos Panamericanos Junior, la Selección Argentina logró dos medallas de plata en las pruebas de persecución y velocidad por equipos.

Los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025 disputaron la primer jornada en la pista y los resultados fueron más que destacables para la Selección argentina. El velódromo de Luque fue escenario de medallas de plata en persecución por equipos de varones y velocidad por equipos de mujeres. El sanjuanino Ramiro Videla hizo lo suyo para sumarle una de las preseas al país.

Mateo Duque, Santiago Gruñeiro, Ramiro Videla y Agustín Ferrari fueron los encargados de conseguir la primera medalla de plata para la selección de pista, tras lograr un registro de 4m 10s 138 en la clasificación, llegaron a la final para medirse ante Chile (4m 03s 878).

La diferencia de tiempos clasificatorios marcaba que era una empresa difícil, algo que se concretó cuando el conjunto chileno logró dar alcance a la cuarteta albiceleste, que igualmente consiguió una valiosa medalla de plata.

La segunda medalla de plata llegó desde la velocidad por equipos de mujeres, allí Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna formaron el trío, que tras marcar 50.433 segundos accedió a la final para enfrentar a Colombia.

Si bien se mejoró la marca en la serie final con 50.032 segundos, el equipo colombiano se impuso y se llevó el oro.

Argentina también tuvo participación en las finales con la persecución por equipos de mujeres, allí Julieta Benedetti, Bianca Tempestini, Abril Garzón y Ludmila Aguirre se ubicaron en 4º lugar.

Las chicas marcaron 4m 51s 710 en la clasificación y 4m 51s 879 en la serie por el bronce en donde México fue más fuerte.

La última prueba de la jornada fue la prueba de velocidad por equipos de varones, allí estuvieron Matías Murillo, Iñaki Serrano y Alejo Betique quienes fueron relegados de la serie clasificatoria por una infracción, motivo por el cual su tiempo no fue válido y quedaron fuera de competencia.

Este miércoles el omnium femenino y la velocidad para varones, le darán continuidad al programa y Argentina tendrá en pista a Julieta Benedetti, Iñaki Serrano y Alejo Betique.