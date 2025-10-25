El Superclásico cuyano ya tiene día y hora: Godoy Cruz recibirá a San Martín en horario central El resultado puede marcar la suerte de uno y otro.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó el cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el que se destaca el duelo clave entre los equipos cuyanos.

En una cita que se perfila como definitoria por el destino en la permanencia, Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan quedaron emparejados para el domingo 2 de noviembre a partir de las 18:30 en el Estadio Feliciano Gambarte, según confirmó la AFA.

Para el Tomba y el Verdinegro se trata de una oportunidad crucial: con muy poco margen de error en la lucha por la permanencia, esta fecha podría marcar un antes y un después para sus aspiraciones en el torneo.

La fecha 14 de la Liga Profesional

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1 de noviembre

14.45 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre