La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó el cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el que se destaca el duelo clave entre los equipos cuyanos.
En una cita que se perfila como definitoria por el destino en la permanencia, Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan quedaron emparejados para el domingo 2 de noviembre a partir de las 18:30 en el Estadio Feliciano Gambarte, según confirmó la AFA.
Para el Tomba y el Verdinegro se trata de una oportunidad crucial: con muy poco margen de error en la lucha por la permanencia, esta fecha podría marcar un antes y un después para sus aspiraciones en el torneo.
La fecha 14 de la Liga Profesional
Viernes 31 de octubre
- 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
- 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
Sábado 1 de noviembre
- 14.45 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A)
- 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
- 17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
- 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
- 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
- 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
- 20.30 River – Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
- 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
- 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
- 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
- 21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
- 21.15 Banfield – Lanús (interzonal)