El Torneo Oficial 2025 comienza el 28 de febrero: el fixture completo El campeonato masculino contará con 12 equipos.

La Federación Sanjuanina de Patín (FSP) ya reveló el fixture completo de la primera ronda del Torneo Oficial 2025 en la rama masculina de hockey sobre patines. La competencia comenzará el viernes 28 de febrero y, como novedad, contará con la participación de dos equipos adicionales en comparación con el año pasado.

Con la inclusión de cuatro nuevos equipos ascendidos, el torneo de Primera División pasará de 10 a 12 equipos. Los clubes que ascendieron son Altos de San Juan (campeón de la Serie A2 2024), Huarpes (subcampeón), Social San Juan (tras ganar el tercer ascenso en un duelo entre los semifinalistas perdedores) y Atlético Argentino (que logró el ascenso tras vencer en el repechaje a Estudiantil).

En la temporada pasada, el campeón fue Olimpia, venciendo en la final a Richet y Zapata, en tanto que descendieron Unión y Estudiantil.

El fixture completo

Fecha 1 – Viernes 28 de febrero

Atlético Argentino vs. Valenciano

Bancaria vs. Altos de San Juan

Concepción vs. Huarpes

Olimpia vs. Hispano

Richet y Zapata vs. Unión Vecinal de Trinidad

Social vs. Lomas de Rivadavia

Fecha 2 – Viernes 07 de marzo

Valenciano vs. Social SJ

Altos de San Juan vs Atlético Argentino.

Huarpes vs Bancaria.

Hispano vs Concepción.

UVT vs Olimpia.

Lomas de Rivadavia vs Richet y Zapata

Fecha 3 – Viernes 14 de marzo

Valenciano vs Altos de San Juan

Atlético Argentino vs Huarpes

Bancaria vs Hispano

Concepción vs UVT

Olimpia vs Lomas de Rivadavia

Social vs Richet Zapata

Fecha 4 – Viernes 21 de marzo

Altos de San Juan vs Social

Huarpes vs Valenciano

Hispano vs Atlético Argentino

UVT vs Bancaria

Lomas de Rivadavia vs Concepción

Richet Zapata vs Olimpia

Fecha 5 – Viernes 11 de abril

Altos de San Juan vs Huarpes

Valenciano vs Hispano

Atlético Argentino vs UVT

Bancaria vs Lomas de Rivadavia

Concepción vs Richet Zapata

Social vs Olimpia

Fecha 6 – Miércoles 16 de abril

Huarpes vs Social

Hispano vs Altos de San Juan

UVT vs Valenciano

Lomas de Rivadavia vs Atlético Argentino

Richet Zapata vs Bancaria

Olimpia vs Concepción.

Fecha 7 – Viernes 02 de mayo

Huarpes vs Hispano

Altos de San Juan vs UVT

Valenciano vs Lomas de Rivadavia

Atlético Argentino vs Richet Zapata

Bancaria vs Olimpia

Social vs Concepción

Fecha 8 – Jueves 08 de mayo

Hispano vs Social

UVT vs Huarpes

Lomas de Rivadavia vs Altos de San Juan

Richet Zapata vs Valenciano

Olimpia vs Atlético Argentino

Concepción vs Bancaria

Fecha 9 – Viernes 16 de mayo

Hispano vs UVT

Huarpes vs Lomas de Rivadavia

Altos de San Juan vs Richet Zapata

Valenciano vs Olimpia

Atlético Argentino vs Concepción

Social vs Bancaria

Fecha 10 – Viernes 13 de junio

Social vs UVT

Lomas de Rivadavia vs Hispano

Richet Zapata vs Huarpes

Olimpia vs Altos de San Juan

Concepción vs Valenciano

Bancaria vs Atlético Argentino

Fecha 11 – Viernes 20 de junio

UVT vs Lomas de Rivadavia

Hispano vs Richet Zapata

Huarpes vs Olimpia

Altos de San Juan vs Concepción

Valenciano vs Bancaria

Atlético Argentino vs Social.