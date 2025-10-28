Elecciones en River 2025: quién es el candidato favorito según las encuestas Los comicios se llevarán a cabo este sábado en el estadio Monumental con cinco candidatos a presidente para reemplazar a Jorge Brito.

El próximo sábado River Plate llevará a cabo en el estadio Monumental las elecciones para renovar autoridades, entre ellas el cargo de presidente que ostenta Jorge Brito porque, tras la reforma del Estatuto en 2023, no tiene derecho a ser reelecto.

Hay cinco listas de candidatos para los comicios en los que también se elegirán tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se designarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

La nómina oficialista la encabeza Stéfano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón presidencial, según las encuestas, con un 50% de intención de voto. El mal presente futbolístico del equipo dirigido por Marcelo Gallardo hizo que, luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, cayera un 10%, pero a priori no está en discusión su triunfo.

La oposición tiene cuatro representantes y cada uno de ellos se ilusiona con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito, aunque están muy lejos en los números. Carlos Trillo se ubica segundo, de acuerdo a los sondeos, con un 14% y tiene muy cerca a Luis Belli con 12%. El ex-árbitro Pablo Lunati ostenta un 10% y Daniel Kiper. 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.

Los candidatos a presidente de River, en las encuestas

Stéfano Di Carlo – Lista 2 – Frente Filosofía River: 50% Carlos Trillo – Lista 4 – Frente River Somos Todos: 14%. Luis Belli – Lista 1 – Frente River Primero: 12% Pablo Lunati – Lista 3 – Frente Ficha Limpia en River: 10%. Daniel Kiper – Lista 5 – Frente River Campeón Deportivo y Social: 8%.

El proceso se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en la sede del barrio porteño de Núñez. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Todos los presidentes de River en la historia