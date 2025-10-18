River y Talleres empatan sin goles en el Kempes El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sumido en una crisis futbolística, River buscará empezar a revertir este presente adverso a base de “goles y resultados”, según dijo Jorge Brito en la semana. El primer escollo con ese objetivo, para calmar las aguas después de seis derrotas en siete partidos, será Talleres este sábado, partido para el cual Marcelo Gallardo cambia prácticamente medio equipo.

Tras la derrota ante Sarmiento con un plantel diezmado y, por ende, un once relativamente improvisado (Thiago Acosta, volante ofensivo, jugó de mediocampista central), el entrenador contará nuevamente con los seis futbolistas citados a sus selecciones: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza.

Todos ellos salvo el paraguayo, vuelven para ser titulares en Córdoba. La gran ausencia para el Millonario en el duelo de hoy es Marcos Acuña, quien no está al 100% desde lo físico y el CT tomó la decisión de preservarlo. ¿Su reemplazo? Rivero, quien le cederá su lugar en la zaga a Paulo Díaz y jugará como lateral izquierdo.

Ya consumada la sanción por la roja ante Rosario Central, Juan Portillo está disponible nuevamente y hará las veces de volante central, dado que Enzo Pérez aún no está en óptimas condiciones físicas luego del corte en la rodilla que lo hizo perder ritmo (cuatro partidos). El medio lo completan Castaño y Santiago Lencina, mientras que Quintero se movería unos metros más adelante.

¿Y en la delantera? Para acompañar al titular indiscutido Maximiliano Salas, Gallardo se inclinó por Sebastián Driussi, su delantero predilecto pero que no volvió fino de la lesión, Facundo Colidio, quien atraviesa un bajón futbolístico, esperará en el banco de suplentes.

La probable formación de River vs. Talleres, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.