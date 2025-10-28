“En Cuyo mando yo”: quién domina el historial entre San Martín y Godoy Cruz en una nueva edición del clásico cuyano Este domingo en una verdadera final por la permanencia, el Verdinegro visita al Tomba en el Feliciano Gambarte. Cuándo se enfrentaron por primera vez y quién manda en el historial.

A todo o nada. De vida o muerte. El clásico de Cuyo entre San Martín y Godoy Cruz de este domingo en el Feliciano Gambarte tendrá demasiado en juego. Además del honor que se pone en juego cada vez que un encuentro de estas características se disputa, en esta ocasión como si algo faltara, se pondrán en juego 3 puntos que son vitales para cualquiera de los dos, ya que ambos pelean por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino.

Si bien en ese tema San Martín está más complicado porque se encuentra en zona de descenso, el conjunto mendocino no está muy lejos ya que supera al Verdinegro por apenas un punto. Lo cierto es que será ganar o ganar para cualquiera de los dos.

Será un Godoy Cruz vs San Martín o en Mendoza vs San Juan pero, en ese marco de clásico cuyano, las cifras en el historial son demasiado parejas. Se enfrentaron en 51 encuentros disputados en total (incluyendo partidos amistosos). De la totalidad de estos encuentros, San Martín es quien manda con 19 victorias a favor, mientras que Godoy Cruz ganó 18. El Verdinegro también fue el que convirtió más goles: 38, contra los 35 goles a favor del Tomba. Mientras que las restantes 14 veces que se enfrentaron no se sacaron diferencias.

El primer partido oficial entre tombinos y verdinegros fue el 7 de enero de 1990 en el estadio de Godoy Cruz. Fue por el Torneo del Interior 1990, y en una noche con mucha lluvia el encuentro finalizó con un empate 2 a 2. Anteriormente se habían enfrentado en dos amistosos jugados el 15 de enero de 1943 (victoria del verdinegro 4 a 2), y el 17 de febrero de 1946 (victoria de Godoy Cruz por 3 tantos a 2).

La primera edición del clásico cuyano en la Primera División del Fútbol Argentino ocurrió el 26 de octubre de 2011. Godoy Cruz fue local en el Estadio Malvinas Argentinas y el partido finalizó igualado 2 a 2 con goles de Rubén Ramírez, para Godoy Cruz en dos ocasiones, y de Sebastián Penco y Fernando Saavedra, para San Martín.

En el historial entre ambos en Primera, es Godoy Cruz quien saca ventaja. Se enfrentaron 13 veces con 6 victorias para Godoy Cruz, 3 para San Martín y 4 empates. Tras su último descenso en la temporada 2018-19, San Martín regresó a la Primera División para competir en la Liga Profesional Argentina 2025. En el primer clásico del año disputado en el Pueblo Viejo el 20 de abril de este año, San Martín se alzó con la victoria por 1-0 con gol de Franco Toloza. El triunfo sirvió para cortarle una racha de cinco partidos sin perder que ostentaba Godoy Cruz ante su rival sanjuanino.

El 25 de marzo de 2024 ambos conjuntos se enfrentaron por 32avos de final de la edición 2024 de la Copa Argentina, resultando en una victoria del Tomba. Fue en tanda de penales, por 4 a 3. En ese momento el verdinegro quedó eliminado de la competición, resultando en -hasta el momento- la única eliminación directa entre estos dos conjuntos la historia del clásico cuyano. El encuentro disputado en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis se vio manchado por incidentes después de que ambas hinchadas se lanzaran con las sillas del estadio puntano.

Este domingo se volverán a ver las caras. Hasta el momento el dicho “En Cuyo mando yo” lo ostenta San Martín, el Tomba tiene la chance de ganar e igualar ese historial. Claro, será solo una estadística si se tiene en cuenta que el objetivo máximo es asegurar la permanencia en la categoría.