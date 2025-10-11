En la apertura del Campeonato Nacional de Judo, Orrego destacó los valores que promueve el deporte Participan 1.500 deportistas de todo el país. El cierre será este domingo.

El gobernador Marcelo Orrego presenció el acto de apertura del Campeonato Nacional de Judo San Juan 2025, un evento que convirtió a la provincia en el centro del judo argentino y reunió a más de 1.500 deportistas de todo el país.

La competencia, que se desarrollará hasta mañana, cuenta con la participación de judokas provenientes de 25 federaciones provinciales, junto a sus entrenadores, familias y público de distintas regiones. Con entrada libre y gratuita, el certamen ofrece combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de la destacada participación de atletas con síndrome de Down, quienes demostraron que el judo es una disciplina que integra, forma y supera límites.

La ceremonia inaugural, realizada este sábado, reunió a autoridades de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), dirigentes locales y provinciales, en un acto que reflejó el crecimiento sostenido de este deporte en los últimos años.

Durante su presencia, Orrego valoró el impacto del campeonato en la provincia y el compromiso de todos los que hicieron posible su realización. “Eventos como este fortalecen los lazos entre las provincias, promueven valores como el respeto y la disciplina, y consolidan a San Juan como una sede deportiva de referencia a nivel nacional”, destacó el mandatario.