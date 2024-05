Formidable remontada de Boca en el segundo tiempo, que derrotó 4 a 2 a Central Córdoba El Xeneize perdí 2 a 0 al terminar la primera etapa. Merentiel y 'Equi' Fernández convirtieron dos cada uno para revertir el marcador.

Ni las lesiones, la polémica en la semana ni un lamentable primera etapa plagada de errores lograron detener al Xeneize, que volvió a remontar un resultado adverso para quedarse con sus primeros tres puntos en la Liga Profesional en una noche que no podría haber iniciado de un peor manera. El dueño de casa se ponía en ventaja a los dos minutos del pitazo inicial gracias a un error compartido entre Sergio Romero y Equi Fernández que Atencio no perdonó para adelantar al Ferroviario. Cuando ese primer tiempo parecía no poder terminar peor debido a la salida por lesión de Luis Advíncula, que obligó a Diego Martínez a inicialmente improvisar con Pol Fernández de primer marcador central, llegó el segundo tanto por parte de Central Córdoba de la mano de Mateo Sanabria, que aprovechó la floja respuesta de Chiquito para decretar el 2-0 parcial.

La segunda etapa trajo consigo un distinto cantar y Boca no tardó ni seis minutos en igualar la historia, primero gracias a la combinación entre Equi y Zenón y luego de la mano de un excelso Merentiel. Pese a ese envión inicial, el trámite del juego no sería tan sencillo y el Xeneize recién logró su primera ventaja en el minuto 35 con un nuevo golazo de la Bestia, mientras que Equi Fernández volvería a anotar su apellido en la columna goleadora al mandar a guardar un rebote que decoró el marcador en el quinto minuto de adición para lograr así el 4-2 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Diego Martínez suma sus primeras tres unidades del torneo y escala a la séptima plaza de la tabla anual con 28 puntos a su nombre. Por el lado de Central Córdoba, sigue con 11 puntos y no puede salir de la vigésima sexta plaza en el acumulado del año (misma ubicación que ocupa en la tabla de los promedios). En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres en La Bombonera mientras que el Ferroviario visitará a Belgrano en el Gigante de Alberdi.