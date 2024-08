En un partidazo, Boca derrotó a San Lorenzo en el clásico jugado en la Bombonera El Xeneize, que viene de ganar su partido por Copa Sudamericana, aprovechó el envión anímico y derrotó 3-2 al Ciclón en La Bombonera.

Boca Juniors derrotó 3-2 a San Lorenzo en un partidazo correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional 2024 en La Bombonera. El Xeneize remontó el resultado y logró quedarse con el clásico gracias a los goles de Milton Giménez, Ezequiel Cerutti (en contra) y Miguel Merentiel, mientras que para el Ciclón convirtieron Andrés Vombergar e Iván Leguizamón.

En una historia de dos mitades completamente opuestas, el Club de la Ribera logró adjudicarse con un vital triunfo ante uno de sus más acérrimos rivales. El encuentro no inició como lo esperaba el dueño de casa ya que el primer tiempo tuvo un dominio total por parte de los de Boedo, que aprovechó de los enormes problemas en la salida y se hizo muy fuerte presionando alto.

Es por esa vía que los Matadores lograron pegar primero, ya que en un contragolpe Andrés Vombergar buscó un pase dentro del área que impactó en la mano de Marcos Rojo, acción que Pablo Echavarría sancionó como penal luego de ser instado a revisarla en la cabina del VAR. El propio delantero argentino naturalizado esloveno tomó la responsabilidad y cambió el remate por gol, al definir al medio y engañando a un Leandro Brey que apostó por su derecha.

San Lorenzo contó con muchas oportunidades (sumado a un polémico penal que no fue sancionado donde Brey derriba a Vombergar en el área) pero no logró aprovechar y pagó caro esa ineficiencia ofensiva en el inicio del complemento. Diego Martínez pateó el tablero para la segunda etapa, dispuso de tres modificaciones y tardó menos de 10 minutos en revertir el resultado adverso. Primero Milton Giménez, que se hizo enorme en el área chica y definió de volea, y luego Ezequiel Cerutti en su propio arco, tras el remate inicial de Marcelo Saracchi que se le escurrió por las manos a un Altamirano que vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ya con la ventaja de su lado, el Club de la Ribera no sufrió mayores sobresaltos e incluso estiró aun más la diferencia con un golazo de Merentiel tras la exquisita asistencia de Aaron Anselmino.

Boedo reaccionó y encontró un nuevo penal a su favor tras la infracción de Saracchi sobre Leguizamón, lo que le valió la expulsión al uruguayo y el delantero paraguayo no falló para volver dejar a tiro en el marcador a su equipo. Sin embargo, no hubo tiempo para más y fue triunfo Xeneize en Brandsen 805 para recortar la distancia en el marcador.

Con este resultado, Boca escala a la octava posición con 17 puntos en su haber mientras que en la tabla anual logra trepar a la sexta colocación con 42 unidades a su nombre. Por el lado de San Lorenzo, esta nueva caída agudiza aun más su enorme déficit en el plano local y en lo que respecta a este torneo permanece en la 26ma (antepenúltima) plaza con solo 7 puntos mientras que en el acumulado de los dos torneos aparece en el 24to escalafón con unas magros 23 unidades, a solo nueve de la zona de descenso.

En lo que sigue en el calendario para ambos equipos, el Xeneize este jueves se enfrentará a Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana mientras que en el torneo local visitará a Estudiantes en La Plata. Por el lado del Ciclón, también viajará a Belo Horizonte pero para medirse el martes con Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y en el plano doméstico recibirá a Talleres en el Pedro Bidegain, en búsqueda de escapar al fondo de la tabla de posiciones.

Fuente TyC Sports