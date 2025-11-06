[EN VIVO] Seguí la transmisión de la quinta jornada del Panamericano de Clubes de hockey Los encuentros están repartidos en cinco sedes: Cantoni, Concepción, Bancaria, Richet y Estudiantil.

San Juan es por estos días el epicentro del hockey sobre patines del continente con el inicio del Panamericano de Clubes 2025, evento que reune a representantes de Argentina, Chile y Colombia. La competencia, que se extenderá hasta el sábado 8, servirá además como clasificatorio para el próximo Mundial de Clubes.

El torneo se disputa en cinco escenarios emblemáticos: el Estadio Aldo Cantoni, Richet y Zapata, Estudiantil, Bancaria y Concepción, todos ubicados en la provincia sanjuanina.

A continuación mirá en vivo los encuentros: