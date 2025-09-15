Entre paisajes paradisíacos se disputó el Desafío Cuesta del Viento en MTB y Running Fue ayer en la localidad iglesiana de Rodeo con un imponente marco de atletas con más de 85 deportistas que le dieron color y pasión a las competencias de MTB como Running. Hubo participantes de distintos departamentos de San Juan.

El paisaje y el clima se conjugaron para hacer del domingo una jornada especial para hacer deportes. Así fue que en en el Departamento Iglesia se llevó a cabo el denominado “Desafío Cuesta del Viento’’. Se trata de un encuentro deportivo especial para pedaleros de Montain Bike (MTB) y los amantes del running que llegaron de diversos puntos de la provincia con el fin de participar y tener la experiencia de competir en medio de un lugar paradisíaco con aire puro, los colores que brinda la cordillera y el espejo de agua en ese departamento cercano a la villa cabecera de Rodeo.

En cuanto a la competencia, en la general de MTB, categoría elite varones, el ganador fue José Reyes. Mientras que en categoría damas competitiva, la iglesiana Glenys Díaz, se llevó el primer lugar. En tanto que en running, el ganador en la General fue para Elías Muñoz, de Jáchal y Dayana Gallastegui se coronó campeona en Damas.

“El Desafío Cuesta del Viento” es una competencia deportiva que crece cada vez más, por eso en cada edición se suman más competidores. Esto refuerza varias aristas en lo que se refiere no solo a la organización deportiva, sino también a brindar un buen servicio al turista, que se desplazó hasta ese pintoresco departamento del norte sanjuanino como lo fue durante el fin de semana pasado.

La jornada comenzó con la largada oficial a las 8 horas en la Playa Antártida (sector Antártida, ingreso por RN 150 desde Jáchal, inicio de la calle principal Santo Domingo en Rodeo). El evento ofreció pruebas de MTB y Running, con distancias pensadas para todos los niveles y edades donde fueron premiados por el Club de Amigos y Municipalidad de Iglesia

En MTB (Mountain Bike) competitivo fue un circuito de 30 km (2 vueltas); Promocionales: 15 km y principiantes: 6 km.

Mientras que en Running, las distancias serán de 5 km, 10 kmy 15 km.

Organización y proyección

El evento fue organizado por los Nayros, un grupo de ciclistas locales que impulsa esta competencia a través del Club de Amigos, con el apoyo de empresas locales y el acompañamiento de la Municipalidad de Iglesia.

Los Nayros han logrado consolidar una propuesta que ya atrae participantes de San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza. Este año, además de la tradicional competencia de MTB, se sumó el Running, lo que ha generado un crecimiento notable: en esta edición, las inscripciones de corredores superaron ampliamente a las de ciclistas, reflejando cómo el Desafío Cuesta del Viento se expande y gana protagonismo año tras año.

Más allá del deporte, la actividad deportiva de ayer confirmó que se percibe como un motor de activación económica en la villa cabecera de Rodeo y el Departamento Iglesia en general.

Mirá el video de la competencia

