Escándalo en Jáchal: mientras intervenían la Liga departamental el presidente estaba viendo la Selección Personería Jurídica intervino la Liga Jachallera y nombró a un triunvirato normalizador por seis meses. Lo llamativo y que indignó a los jachalleros es que mientras se realizaba la intervención el presidente Ricardo Guerrero se encontraba viendo la despedida de Messi.

Un verdadero escándalo se vive por estas horas en el departamento de Jáchal. La crisis dirigencial de la Liga Jachallera obligó a que la Inspección General de Personas Jurídicas resolviera intervenir la Liga, medida que fue notificada este viernes y que implica el desplazamiento de Ricardo Guerrero de la presidencia.

Pero precisamente fue Guerrero quien quedó en el centro de la escena. Es que los hinchas jachalleros se mostraron molestos debido a que mientras se realizaba la intervención el presidente se encontraba en Capital Federal donde viajó a ver el partido de la Selección argentina acompañando al presidente de la Federación Sanjuanina, Nacif Farías.

“Parece que se nos ríe en la cara. Mientras la Liga transita el peor momento institucional, el presidente con sus amigos viendo a la Selección”, comentó uno de los hinchas que prefirió resguardar su identidad.

Guerrero viajó junto a Farías, casualmente ladero del presidente de AFA Chiqui Tapia, y otros dirigentes sanjuaninos que viajan seguramente como protocolo a los partidos de la Selección.

Elio Rodríguez y Sebastián Quiroga integrantes del Triunvirato Normalizador.

Lo cierto es que además de desplazar a Guerrero, se conformó un Triunvirato Normalizador que tendrá a cargo la conducción de la entidad durante un período de 180 días. El órgano está integrado por Elio Argentino Rodríguez, Sebastián Facundo Quiroga y José Fabián Barrionuevo, quienes asumirán de inmediato las funciones administrativas y organizativas.

La intervención se sustenta en varias irregularidades, entre ellas el vencimiento del mandato de las autoridades en abril de 2023 y la falta de cierre de las gestiones administrativas desde 2021, además de otros incumplimientos que afectaban la normalidad institucional de la liga.