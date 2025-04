Escándalo: filmaron al presidente de San Lorenzo recibiendo 25.000 dólares para fichar a un juvenil La denuncia surge de una una cámara oculta de un programa periodístico y también involucra a un funcionario nacional.

Un nuevo escándalo sacude a San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti fue filmado recibiendo 25.000 dólares, supuestamente, a cambio de fichar a un jugador en las inferiores del club. La investigación fue realizada por elnueve y, además del mandamás del Ciclón, involucra a un funcionario nacional.

“Yo te pongo los 25 mil dólares pero al chico fichamelo”, dice una mujer. Su interlocutor inmediato sería nada menos que Marcelo Moretti: “Suena chocante, pero…”, le dice, a lo que la voz femenina interrumpe: “No, para mí no es chocante, vos con la plata hacé lo que quieras”.

La investigación surge del programa periodístico que conduce Tomás Méndez y compromete seriamente al presidente de San Lorenzo. En la filmación, se ve cómo Moretti se junta en una sala con un grupo de personas para realizar una operación: “Qué quieren tomar”, pregunta naturalmente. “Un champagne capaz”, se escucha una voz, dando a entender que existen motivos para brindar.

Inmediatamente aparece la imagen de Francisco Sánchez Gamino, un funcionario público perteneciente hasta ayer a la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional: “Vamos a los bifes”.

Moretti, con saco oscuro y una corbata levemente floja, se sienta en un sillón. Entonces, se la imagen pixelada de la mujer que luce un saco que resalta en cámara gracias a su tono coral. Despliega la mano y le dice a Moretti: “Veinte mil, contalo”.

“No, no, no…”, responde el presidente de San Lorenzo que se guarda el fajo en el saco. “Cómo está el nene”, pregunta Moretti naturalmente.

Entonces, la mujer, que asegura se la madre del jugador de inferiores, le cuenta el momento que vive el nene: “Vienen todos los amigos con las novias y yo le pregunto, ¿y vos? ‘A mí no me importa nada mamá, yo quiero jugar a la pelota. Si vos estás bien, ya está’, me dice. Me mata de amor”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno echó al funcionario que apareció en la cámara oculta que compromete al presidente de San Lorenzo

En un segundo video, se produce otro encuentro. Esta vez, la mujer se acerca hablar con Moretti para entregarle los cinco mil dólares que restaban de la operación. Le pregunta cómo está su hijo: “Fichamelo”, le recalca. “Moretti responde con evasivas, desvía el tema y toma el dinero. “Yo confío”, le dice.

El escándalo en San Lorenzo hizo ruido en la Rosada por la presencia de Francisco Sánchez Gamino. Se trata de un funcionario que respondía a la Secretaría de Asuntos Estratégicos a cargo de José Luis Vila. Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, el gobierno lo echó en las primeras horas del martes, después de que se conociera la cámara oculta.