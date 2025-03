Estudio revela qué argentino superó a Ronaldo en goles, ¡y no es Messi! Descubrí quién fue el jugador argentino que comenzó con el pie izquierdo y terminó superando en goles al gigante portugués.

Hay un dato curioso del que poco se ha hablado en el universo del fútbol y se trata, justamente, del argentino que superó en goles al jugadorazo Cristiano Ronaldo y que no es Messi; nos referimos a Gonzalo Higuaín. El dato aparece en un estudio de Estafa.info que brinda los más interesantes detalles sobre los récords históricos de futbolistas argentinos en clubes europeos.

En dicho estudio el nombre de Higuaín aparece más de una vez, reflejo de sus habilidades y potencia en la cancha. Aunque es uno de los jugadores más queridos en Argentina, le ha costado al “Pipita” ganarse la confianza y el amor de los merengues. Quizás por eso el dato de superación a Ronaldo haya pasado inadvertido. Después de todo, el portugués es uno de los futbolistas más top del mercado y el Real Madrid ha sabido sacar provecho de su fama.

Campañas de descrédito y poca fe en el “Pipita” desde el club merengue

El 2006 no fue un año sencillo para Higuaín. Su llegada al Real Madrid estuvo teñida de críticas y dudas sobre el movimiento de fichaje por 13,5 millones de euros que había realizado en aquel entonces Ramón Calderón, el director técnico, para integrarlo al plantel de los blancos. El argentino había demostrado ser un jugador de alto calibre en River Plate, pero su desembarco en el Viejo Continente trajo algunos obstáculos.

Higuaín llegaba a un gran club europeo, el Real Madrid le exigiría goles con la presión de haber sido el club de fútbol más valioso del mundo y que, según el medio Forbes, todavía lo es. El “Pipita” no comenzó exactamente con el pie derecho en el Real Madrid. Los primeros seis meses no logró anotar goles. Las críticas y comentarios negativos no tardaron en convertirse en campañas de desprestigio.

Corría el dicho: “Igualín que Ronaldo”. Nadie imaginó que el argentino daría vuelta el tablero, mostrando su faceta más potente como goleador, convirtiéndose en una pieza fundamental para la obtención de títulos tan importantes como LaLiga. Nadie imaginó tampoco que formaría parte de la lista de goleadores argentinos que hicieron historia pateando al arco en clubes europeos y, sobre todo, nadie imaginaría que el “Pipa” no solo no era “Igualín” que Ronaldo, sino aun mejor.

Las cosechas del astro Higuaín

Con viento en contra, Higuaín demostró ser un jugador intachable en el Real Madrid. Calderón no se había equivocado; el argentino tenía una potencia arrolladora cuando se plantaba frente al arco. Cuando anotaba un gol, sus brazos triunfantes, abiertos de par en par hacia la hinchada, eran signo de quien sabe todo lo que puede dar. La carrera del “Pipita” comenzó a brillar y los récords comenzaron a escribirse.

De las casi siete temporadas que pasó en el club merengue, la temporada del 2009-2010 dejó una huella indeleble. El argentino superó al gigante portugués en cantidad de goles (27 por 26) en LaLiga, coronándose como máximo goleador del club. Además, en sus últimas cuatro Ligas también destacó por sobre Karim Benzema.

El francés, que le había costado al Real Madrid el triple que el argentino, anotó 55 tantos e Higuaín llegó a los 75. A esta altura, el “Pipita” Higuaín demostraba ser uno de los jugadores más valiosos; un delantero por el que habían dado poco, y que lograba no solo un nivel de habilidad inigualable sino también un profesionalismo impecable. Las cosechas de sus logros estuvieron a la vista: tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopa de España.

Un argentino más en el podio

Otro dato curioso que vale la pena tener en consideración a la hora de analizar la trayectoria de Gonzalo Higuaín es el récord que marcó en el porcentaje de acierto de cara a la portería durante su etapa en el Real Madrid. Dominó la tabla de posiciones con un 29,09% de acierto. Con este valor, nuevamente superó a Cristiano: 16,22%. Pero, además, superó al insuperable Lionel Messi que durante aquellos años tuvo un 20,93% de acierto.

Aunque no llegó a formar parte de la Selección Argentina de Scaloni, sus jugadas reverberan en la memoria colectiva de los argentinos que lo han visto jugar junto a Messi desde 2009 hasta 2018; ambos con la albiceleste clavada en el corazón. Higuaín se ganó el amor de los merengues, pero nunca debió ganarse el de los argentinos que siempre lo quisieron, sobre todo los “millonarios”, que supieron extrañarlo.

Los datos hablan por sí solos: la entrada de Gonzalo Higuaín al Real Madrid pudo haber sido pedregosa, sin duda los medios y el entorno de críticos no se la han hecho fácil. Pero el “Pipita” pudo, finalmente, ponerle un moño a su magnífica carrera consolidándose como uno de los mejores jugadores que tuvo el Real Madrid. Un goleador con actitud de quien jamás se rinde, un argentino más en el podio.