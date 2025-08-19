Excelente cosecha de sanjuaninos en el Sudamericano de Patinaje artístico en Brasil Los patinadores sanjuaninos integraron la Selección argentina en el certamen disputado en la ciudad de Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul.

Patinadores sanjuaninos integraron la Selección argentina de patinaje artístico que disputó el Sudamericano de la disciplina en Brasil. El certamen tuvo lugar del 3 al 10 de agosto en la ciudad de Venâncio Aires, estado de Río Grande do Sul.

Angelina Daroni Perini logró la medalla de plata en la categoría World Skate Juvenil, dentro de la especialidad Figuras Obligatorias, mientras que en la categoría World Skate Infantil, en especialidad Parejas, Martina Ariza De Sanctis y Juan Malberti Palacios, alcanzaron la medalla de oro.

También estuvieron presentes Delfina Álvarez Salinas, en categoría World Skate Juniors, especialidad Solo Dance, y Joaquina De la Torre, en especialidad Figuras Obligatorias, de la categoría World Skate Infantil.

La Selección Argentina de Patinaje artístico estuvo representada en total por 57 deportistas, en Figuras Obligatorias, Danza, Inline y Libre, con los cuales consiguió 15 medallas, y tres correspondieron a nuestra provincia.