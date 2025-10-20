Exitoso cierre para la Liga Social con presencia de todos los departamentos de San Juan En el Velódromo Chancay se disputaron los partidos finales de la temporada.

Con una destacada participación de 25 equipos de toda la provincia, la Liga Social de Vóley Femenino tuvo su gran cierre de temporada.

La primera parte del certamen se desarrolló en las instalaciones del CEF N°20 de Santa Lucía, mientras que las instancias finales se disputaron en el moderno Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde las jugadoras vivieron jornadas cargadas de emoción y buen nivel deportivo.

En la Zona de Oro, el equipo Delta A se consagró campeón tras una gran campaña, seguido por ATSA Azul, Sierras Azules y Albardón 1, que completaron los primeros cuatro lugares.En la Zona de Plata, el título quedó en manos de Moiras, escoltado por Valkirias, C.S. Palmira y Albardón 2.

Finalmente, en la Zona de Bronce, el conjunto de Vikingas se quedó con el primer puesto, seguido por C.S. 25 de Mayo, C.S. Rivadavia y Maxi Fem.

El certamen, impulsado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, busca promover la participación y el desarrollo del vóley femenino en distintos departamentos, brindándole oportunidades a los deportistas de departamentos alejados, fomentando así la práctica deportiva.