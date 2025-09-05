F1 en Monza: Franco Colapinto fue el más lento en la FP2 del Gran Premio de Italia El piloto argentino finalizó último en la segunda sesión de entrenamientos libres tras ceder su auto en la FP1. Su Alpine evidenció falta de potencia en el veloz circuito de Monza.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la última posición durante la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Italia, disputado en el icónico circuito de Monza. A bordo del Alpine A525, marcó un tiempo de 1:21.554, quedando a 1.686 segundos del líder de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren).

Colapinto no participó de la FP1 ya que, tal como exige el reglamento de la Fórmula 1, el equipo cedió su auto al rookie estonio Paul Aron, quien tampoco tuvo una gran jornada: cometió un trompo y fue el más lento de esa tanda, a más de dos segundos del mejor tiempo, registrado por Lewis Hamilton (Ferrari).

En la segunda sesión, ya con los pilotos titulares en pista, el panorama no cambió demasiado para Alpine. Pierre Gasly finalizó 18°, a más de 1.2 segundos de la punta, mientras que Colapinto no logró salir del fondo de la tabla, en un día complicado para la escudería francesa.

“En general no se sintió muy bien el auto. Un poco lo que nos pasa todos los viernes, hay que encontrar el camino”, expresó Colapinto en la zona mixta.

Problemas de potencia y señales positivas

Monza, considerado el circuito más rápido del calendario, dejó en evidencia los problemas de potencia del Alpine, especialmente en las rectas largas. Sin embargo, Colapinto mostró mejores tiempos durante las tandas largas, con tanque lleno y neumáticos medios usados, superando en algunas vueltas a su compañero y a autos más competitivos.

La jornada también estuvo marcada por el despiste de Kimi Antonelli (Mercedes), que debió abandonar la práctica tras quedar varado en la leca apenas pasados los 15 minutos de comenzada la FP2.

Resultados de la FP2 – Gran Premio de Italia

1. Lando Norris (McLaren) – 1:19.878

2. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.083s

3. Carlos Sainz (Williams) – +0.096s

4. Oscar Piastri (McLaren) – +0.181s

5. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.192s

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.199s

7. Alexander Albon (Williams) +0.301s

8. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.363s

9. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.391s

10. George Russell (Mercedes) +0.398s

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.505s

12. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +0.597s

13. Lance Stroll (Aston Martin) +0.650s

14. Oliver Bearman (Haas) +0.729

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.767s

16. Esteban Ocon (Haas) +0.776s

17. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.933s

18. Pierre Gasly (Alpine) – +1.224s

19. Kimi Antonelli (Mercedes) – +1.489s

20. Franco Colapinto (Alpine) – +1.686s

Lo que viene

La actividad continuará este sábado a las 7:30 AM (hora argentina) con la tercera y última práctica libre. A las 11:00 AM será la clasificación y el domingo, desde las 10:00 AM, se disputará la carrera en Monza.

Colapinto, que sigue sumando experiencia en su primera temporada completa en F1, buscará mejorar su rendimiento de cara al domingo, donde las estrategias y el ritmo de carrera podrían marcar la diferencia en un trazado tan exigente como el italiano.