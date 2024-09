Fassi destrozó a Chiqui Tapia tras el cruce con Merlos: “Desde 2020 que nos perjudicas, no jugués con Talleres” El presidente de Talleres brindó una picante conferencia de prensa para referirse al episodio con el árbitro del cruce por Copa Argentina y negó que haya estado custodiado con personal armado.

El triunfo de Boca ante Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina dejó muchísimas repercusiones más allá del resultado. Y luego de las denuncias cruzadas con Andrés Merlos, Andrés Fassi destrozó a Chiqui Tapia en una conferencia de prensa este lunes.

Aquel primer gol de Brian Aguirre para Boca contra Talleres en Mendoza causó gran polémica por la salida de la pelota en la línea de fondo. Pero como en Copa Argentina no hay VAR, la jugada fue convalidada y permitió la clasificación del Xeneize por penales tras el empate 1-1.

Ahora bien, en la jornada de domingo se conoció un fuerte episodio protagonizado por Andrés Fassi y el árbitro Merlos, que tuvo un nuevo capítulo con las declaraciones del Presidente de Talleres. “Desde el año 2020 que nos perjudica. Era la designación perfecta, había tenido problemas con Boca también ante River. Fue muy pensada”, empezó en rueda de prensa. Y después apuntó directamente contra AFA.

“Son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan a ese 85% del arbitraje honesto, ese arbitraje que ha sido modelo en el mundo. No se confundan, no hablo del arbitraje argentino, hablo de árbitros que son enviados para una causa determinada”, tiró Fassi, denunciando que Merlos perjudicó a Talleres de forma premeditada.

Fassi, durísimo contra Tapia

“Lo que pasó en Mendoza es muy grave, va más allá de una equivocación arbitral”, agregó Fassi. Hasta que finalmente cuestionó duramente a Claudio Tapia. “Le pedimos no jugar en fecha FIFA porque se iban 7 futbolistas a sus selecciones. No juegues más con Talleres”, le dijo el mandamás de la T al presidente de AFA. Pero el tema no quedó ahí.

“Te entregué cuatro propuestas distintas para mejorar el fútbol argentino. Chiqui, no solamente no me recibiste cuando estuve en Buenos Aires, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto. Hace 4 años te pido un debate”, soltó Fassi sin pelos en la lengua. Y encendió con todo la polémica en la Liga Profesional.

El cruce con Merlos

Posteriormente, Fassi se refirió al escándalo con el árbitro una vez consumada la eliminación de Talleres de la Copa Argentina. “Quise bajar para estar con Guido Herrera. En ese momento decido ir a preguntarle a Merlos por qué en reiteradas ocasiones perjudica a Talleres. Hay tres policías de testigos. Y él empezó a gritarme”, relató.

Luego contó que el árbitro lo invitó a su vestuario. “Él se puso de una forma totalmente sacada, lo quisieron sujetar porque empezó a buscar agredirme. Me insistía en ir a su vestuario. Sujetado por su gente lo metieron al vestuario pero me quedé afuera del vestuario”.

Después detalló que Merlos salió del vestuario a buscarlo y que le pegó una trompada en el pómulo derecho. “Estaba acompañado por mi vice Gustavo Gatti, que se asomó al vestuario y recibió una patada del señor Merlos a la altura del hígado que lo tira dos metros para atrás. En todos los años que tengo en el fútbol jamás vi que un árbitro le pegue a un presidente o vice. Si un jugador le pega a un árbitro no juega de por vida. Imaginen la impunidad de este señor”, indicó.

En cuanto a la denuncia de Merlos de que Fassi estaba acompañado por custodios armados, el presidente albiazul expresó: “Vino la policía, requisó a todos como delincuentes y se constató que no había absolutamente nada: fue una mentira bochornosa del señor Merlos. Jamás en mi vida tuve guardaespaldas”.

