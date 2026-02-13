Festival aniversario del RM Boxing con diez peleas en la Villa Obrera El gimnasio de los Hermanos Muñoz festeja este viernes 13 años de actividad con una gran propuesta.

Con diez peleas, destacando como fondo la que pondrá en juego el título sanjuanino en los 85kg. este viernes será de puro boxeo en las instalaciones de la Vecinal de Villa Obrera, en Chimbas, cuando el gimnasio RM Boxing festeje sus 13 años al servicio del pugilismo en San Juan.

Los hermanos Muñoz han preparado un prometedor festival que tendrá como punto central el combate en Federico Acosta, de Estrella Junior, ante Agustin Aubone, Gimnasio 1%, en el que estará en juego la corona sanjuanina de los 85kgs. Pero antes, habrá una cartelera que arrancará temprano con dos exhibiciones.



Ulises Surati y Benjamín Bustos -Estrella Junior- abrirán la velada, luego Ludmila Vega -RM Boxing- y Morena Aravena -Gimnasio 1%- protagonizarán la pelea femenina.

De ahí en más arrancarán los combates ya federados con el siguiente detalle: Walter Bruno-Felipe Gutiérrez /75kg; Elian Oliver-Dylan Bogado /60kg; Hernán Nievas-Ayrton Gómez/81kg; Lisandro Quiroga-Luciano Ortega /69kg; Joaquin Alamo-Javier Santander /91kg; Juan Sánchez-Jonás Flores / 69kg; Agustin Angel-Nicolás Echegaray / 81kg; Marcos Escarion-Sebastián Pérez / 64kg. y en el semifondo, Santiago Muñoz de San Juan contra Lautaro Santander de Mendoza.

Este jueves se realizaron los pesajes y la presentación formal de un festival que promete emociones.