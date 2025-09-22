Filtraron el nombre del supuesto ganador del Balón de Oro 2025 En la previa a la entrega del Balón de Oro salió a la luz una lista con los diez jugadores más votados y se revela el nombre del eventual ganador.

La cuenta regresiva para la entrega del Balón de Oro 2025 se vio marcada por la filtración de la votación que, según los datos revelados, coloca a Lamine Yamal, de apenas 18 años, como el próximo ganador. El joven talento del Barcelona superaría al francés Ousmane Dembélé por apenas cinco puntos: 805 a 800.

La noticia generó controversia inmediata en el mundo del fútbol, no solo por la prematura divulgación, sino también por el debate sobre los criterios que se priorizan para otorgar el galardón más codiciado a nivel individual.

La temporada 2024/25 ha sido excepcional para Yamal, quien se destacó por su creatividad y desequilibrio en el Barcelona. Con 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, su influencia fue decisiva para los títulos nacionales del club. Su juventud, estilo de juego explosivo y gran visibilidad mediática lo posicionan como favorito, incluso más allá de la pura estadística.

En contraste, Dembélé protagonizó una temporada histórica con el PSG, logrando un triplete que incluyó Ligue 1, Copa de France y la Champions League, y siendo el máximo anotador del club con 35 goles, incluidos 21 en la liga de Francia. Además, fue elegido Jugador de la Temporada de la Champions League por UEFA, un reconocimiento que refleja su impacto en competiciones de élite.

La lista filtrada: Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro

La comparación entre ambos jugadores plantea un dilema: ¿vale más la influencia en un club tradicional español y la proyección mediática de un joven talento, o la efectividad y los récords en títulos y goles de un jugador consolidado en competiciones internacionales? La filtración ha desatado un debate que pone en cuestión los criterios del Balón de Oro y genera dudas sobre la transparencia del proceso de votación.

Mientras el mundo espera la entrega oficial del premio este lunes, la filtración deja en evidencia que el prestigioso galardón no siempre premia únicamente los números o el impacto en títulos, sino que también puede inclinarse hacia la narrativa mediática y la proyección de talentos jóvenes, dejando a gigantes como Dembélé en una posición de injusticia a ojos de muchos aficionados y analistas.

La respuesta de France Football

Ante este fuerte rumor, la revista France Football, encargada de todo lo que tiene que ver la organización del evento y las votaciones, dejó en claro que ni siquiera los propios competidores saben quién ganará el Balón de Oro, una medida que se aplicó desde la edición del año pasado.

Lo hizo a través de Vincent García, jefe de la revista francesa, el cual expresó lo siguiente: “Soy el único que conoce al ganador. Los criterios para ganar este premio son: actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio, y comportamiento dentro y fuera del campo de juego”.

