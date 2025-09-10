Fin del sueño sanjuanino en la Copa País: fue derrota en Albardón y clasificaron los mendocinos La Liga Albardón-Angaco no pudo hacer pesar la localía y cayó 1-0.

Ante una multitud que se convocó este miércoles en el Polideportivo de Campo Afuera, la Selección de la Liga Albardón-Angaco no pudo ante la Liga de Alvear, de Mendoza . Fue el fin del sueño sanjuanino en la Copa País 2025 porque el triunfo fue para los mendocinos por 1 a 0 que, de esta manera, se quedaron con la Zona Cuyo.

En la ida, jugada hace una semana en la vecina provincia, había sido empate sin goles y con eso la chance de definir de local encendía las esperanzas del único representante por San Juan pero finalmente los alvearenses se impusieron por la mínima diferencia y avanzaron a la siguiente instancia del certamen que disputa su primera edición.

La selección albardonera-angaquera culminó una gran campaña. Clasificaron segundos en la fase inicial que constó de seis fechas, después dieron el batacazo eliminando a la Selección sanjuanina dirigida por Dillon y se metieron en esta instancia final tras vencer a la Liga caucetera-sanmartiniana, finalmente este miércoles se despidieron de la Copa País ante el elenco de General Alvear.