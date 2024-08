Fin para el ciclo de Marcelo Méndez en la selección de vóley El histórico entrenador, ganador del bronce en Tokio 2021 y el único en clasificar a dos JJOO, dio un paso al costado y no seguirá al frente del equipo tras París 2024.

Luego de quedar afuera en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos París 2024 con tres derrotas ante Estados Unidos, Japón y Alemania, Marcelo Méndez tomó la decisión de dar un paso al costado y no seguir al frente de la Selección Argentina de vóley. El entrenador en el histórico bronce en Tokio 2021 y del título en el Sudamericano de Recife 2023 ante Brasil, puso fin a su exitoso ciclo.

También con dos Voleyball Nations League positivas, y el único DT en clasificar a dos JJOO con la Albiceleste, ya tenía decidido dejar el cargo previo al inicio de la competencia, por lo que los resultados no fueron un atenuante sino que se debe al desgaste de los últimos años, donde dirigió en simultáneo al Jastrzebski Wegiel de Polonia, ganando dos ligas y llegando a dos finales de Champions League.

Nicolás Méndez, hijo de Marcelo, publicó un tierno mensaje en las redes sociales para su padre. “Gracias por hacernos creer que podíamos, por mostrarnos el camino, por hacernos ‘poder’, por el respeto y la dedicación. Por dejar de lado todo para ser y hacer a tu equipo el mejor. Hoy sé lo que te duele atravesar este momento. Será una marquita más en tu demasiado grande corazón, ese que vos entregás a muchos sin algún tipo de devolución, pero que sufre en silencio y sigue adelante”, comenzó en un posteo en X.

“Siempre me dijiste que el tiempo ponía en su lugar a las personas. Hablando de Argentina, mirá dónde te pusiste. En seis años lograste cosas históricas: medalla de bronce en Tokio 2020, campeón Sudamericano 2023 (primera vez en la historia ganándole a Brasil), entre los ocho mejores del Mundial 2022, todas las VNL entre los ocho mejores, contribuiste al oro Panamericano 2019, reconstruiste el plan de inferiores logrando excelentes resultados”, agregó.

“Luchaste de manera verbal y económica contra el sistema para que los jugadores puedan entrenar en condiciones adecuadas y tengan lo mejor. Sos el primer entrenador en la historia en llevar a la Argentina dos veces y seguidas a los Juegos Olímpicos. Me encantaía citar la frase de nuestro referente en el deporte argentino que tanto nos gusta a vos y a mí: Diego Armando Maradona (no lo hago por esa educación que tanto me inculcaste vos y mamá) pero se emplea perfectamente para este momento”, sentenció

Conte también se retiró de la Selección y De Cecco sembró dudas

Tras la última caída ante Alemania que decretó al eliminación de la Selección Argentina de vóley en los Juegos Olímpicos París 2024, Facundo Conte confirmó ante las cámaras de TyC Sports que se despide de la Albiceleste y que probablemente también del deporte. “Me voy vacío. Este llanto no es de tristeza, es de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido, probablemente mi último partido de vóley, todavía no lo sé…”, disparó el Heredero.

“No podría haberlo soñado mejor, de esta manera, con mi familia, con mi novia, con mucha gente querida. Estoy muy feliz y muy orgulloso. Pasaron 20 años de vóley. Tremendo. Es el desahogo de todo eso. Me voy vacío. Estoy muy orgulloso porque estoy seguro que di todo”, agregó entre lágrimas.

“Si pienso en un momento más épico para soltar, es este. Gracias a la familia y a toda la gente que nos bancó en las malas, en las malísimas, en la medalla y en todo lo que eso significó. Somos lo que dejamos en las personas y nuestro deber es entrar a la cancha y dejar la vida, y lo hicimos”, prosiguió. “Hoy, en perspectiva, es más groso aún lo que hemos logrado en los Juegos Olímpicos anteriores. Estoy orgulloso de haber vestido la camiseta de Argentina, es lo más grande que me pasó en la vida. Me voy vacío, con la celeste y blanca puesta, y la voy a tener abajo siempre de cualquier cosa que me ponga”, concluyó.

Por su parte, el capitán, que fue abanderado de la delegación Argentina, dejó entrever que también pudo ser su último compromiso con la Albiceleste. “Se termina un ciclo. Un montón de situaciones que uno no quiere que lleguen a pasar y pasaron todas juntas. Fue un viaje increíble. Todo lo que comienza, termina. Hoy se termina este ciclo importante para la Selección, en el cual potenciamos el nivel de vóley en un país chico y lo metimos entre los 10 mejores del mundo, con medalla incluida”, declaró en TyC Sports.

“Lamentablemente dejamos la vara muy alta para los chicos que van a venir. No sé si me retiro. Hoy me voy vacío. Seguramente va a haber muchos cambios. Me quiero tomar un tiempo para mí. Creo que el equipo se merece que pensemos como grupo. No voy a tomar ninguna decisión ahora. Seguro fue mi último gran torneo olímpico, no creo llegar a Los Ángeles”, cerró.