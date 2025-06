Finales NBA 2025: Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers en vivo: calendario, horarios, resultados y dónde ver | Juego 2 Los Thunder buscan revancha tras el triple de Tyrese Haliburton que definió el Juego 1 (ficticio, 111-110). Mark Daigneault apostará por Lu Dort para frenar a Haliburton, mientras Shai Gilgeous-Alexander intentará explotar la defensa de Indiana. Cuándo son las finales entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Cuándo es el juego 2 de las finales de la NBA entre Thunder y Pacers.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡Las Finales NBA 2025 están en su punto más álgido! Los Indiana Pacers sorprendieron en el Juego 1 con un triple agónico de Tyrese Haliburton, venciendo 111-110 a los Oklahoma City Thunder y robando la ventaja de localía en el Paycom Center. Shai Gilgeous-Alexander, MVP 2025, brilló con 32 puntos, pero no fue suficiente ante el ataque balanceado de Indiana. Ahora, los Thunder enfrentan un Juego 2 crucial para evitar quedar 0-2. ¿Podrán Lu Dort y Chet Holmgren frenar a Haliburton y Pascal Siakam? ¿O los Pacers, en busca de su primer título, mantendrán su impulso? Aquí tienes todo sobre el Juego 2: horarios, TV, streaming y duelos clave.

Juego 2: Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers

¿Cuándo es el segundo juego de las finales de la NBA?

Fecha : Domingo 8 de junio de 2025

: Domingo 8 de junio de 2025 Hora : 20:30 ARG/URU, 19:30 BOL/CHI, 18:30 CDMX/COL, 02:00 ESP

: 20:30 ARG/URU, 19:30 BOL/CHI, 18:30 CDMX/COL, 02:00 ESP Lugar : Paycom Center, Oklahoma City

: Paycom Center, Oklahoma City TV : ESPN2 (Argentina: Canales 103 Flow, 621/1621 DirecTV, 105/1011 Telecentro), ESPN Deportes (EE.UU.), Movistar Plus+ (España)

: ESPN2 (Argentina: Canales 103 Flow, 621/1621 DirecTV, 105/1011 Telecentro), ESPN Deportes (EE.UU.), Movistar Plus+ (España) Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass ($14.99/mes o $99.99/año)

El partido no está disponible en streaming gratuito. Sigue la transmisión en vivo con comentarios de Ernesto Jerez y Fabricio Oberto en ESPN2.

Thunder vs. Pacers: La lucha por el título

Los Oklahoma City Thunder dominaron la temporada con un récord de 68-14, liderados por el MVP Shai Gilgeous-Alexander y una defensa sólida con Lu Dort y Chet Holmgren. Su camino en playoffs incluyó barrer a Memphis, un duro 4-3 ante Denver y un 4-1 sobre Minnesota. Por su parte, los Indiana Pacers, cuartos del Este (50-32), sorprendieron al eliminar a Milwaukee (4-1), Cleveland (4-1) y Knicks (4-2). Tyrese Haliburton y Pascal Siakam han sido clave en su primera final desde 2000.

Duelos clave:

Gilgeous-Alexander vs. Haliburton : Los 32 puntos de Shai en el Juego 1 chocan con el tiro clutch de Tyrese.

vs. : Los 32 puntos de Shai en el Juego 1 chocan con el tiro clutch de Tyrese. Dort vs. Siakam : La defensa de Lu Dort buscará frenar al versátil Siakam.

vs. : La defensa de Lu Dort buscará frenar al versátil Siakam. Holmgren vs. Turner: La pintura será un campo de batalla entre estos dos pívots.

Es el primer choque en playoffs entre ambos, aunque OKC lidera 55-46 en la historia regular.

Indiana Pacers tuvo un último cuarto casi perfecto para dar vuelta la historia.

Finales de la NBA 2025

Juego 1 : Thunder 110 vs. Pacers 111 | Jueves 5 de junio , 21.30, Paycom Center

: | , 21.30, Paycom Center Juego 2 : Thunder vs. Pacers | Domingo 8 de junio , 21.00, Paycom Center

: Thunder vs. Pacers | , 21.00, Paycom Center Juego 3 : Pacers vs. Thunder | Miércoles 11 de junio , 21.30, Gainbridge Fieldhouse

: Pacers vs. Thunder | , 21.30, Gainbridge Fieldhouse Juego 4 : Pacers vs. Thunder | Viernes 13 de junio , 21.30, Gainbridge Fieldhouse

: Pacers vs. Thunder | , 21.30, Gainbridge Fieldhouse Juego 5 * : Thunder vs. Pacers | Lunes 16 de junio , 21.30, Paycom Center

: Thunder vs. Pacers | , 21.30, Paycom Center Juego 6 * : Pacers vs. Thunder | Jueves 19 de junio , 21.30, Gainbridge Fieldhouse

: Pacers vs. Thunder | , 21.30, Gainbridge Fieldhouse Juego 7* : Thunder vs. Pacers | Domingo 22 de junio, 21.00, Paycom Center

Un duelo histórico en las Finales NBA 2025

Las Finales NBA 2025 entre Oklahoma City Thunder y Indiana Pacers no solo representan un choque entre dos equipos jóvenes y hambrientos por su primer título como franquicias actuales, sino que también marcan un hito en la historia de la liga. Este enfrentamiento es el primero en la era moderna (desde 1982) que reúne a los dos mercados más pequeños en una final, con Oklahoma City (47° mercado de TV según Nielsen) e Indianápolis (25° mercado), lo que refleja la creciente paridad en la NBA y el éxito de equipos fuera de las grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Boston.

En su historia, los Thunder tienen un título, pero como Seattle SuperSonics en 1979, cuando vencieron a los Washington Bullets. Desde que se mudaron a Oklahoma City en 2008, su única aparición en las Finales fue en 2012, donde cayeron ante los Miami Heat de LeBron James en cinco juegos. Por su parte, los Pacers alcanzaron las Finales en 2000, perdiendo ante los Los Ángeles Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en seis partidos, y desde entonces no habían regresado hasta este 2025. Curiosamente, este duelo asegura que la NBA tendrá un campeón inédito en los últimos siete años, un récord que no se veía desde la racha entre 1975 y 1981, cuando siete equipos diferentes alzaron el trofeo Larry O’Brien.

Encuentros previos y curiosidades

Thunder y Pacers se han enfrentado 101 veces en temporada regular hasta 2025, con OKC liderando la serie 55-46. Sin embargo, este es su primer cruce en playoffs, lo que añade un extra de emoción a la rivalidad. Un dato curioso: el último encuentro de temporada regular entre ambos, el 12 de marzo de 2025, terminó con un ajustado 118-115 a favor de los Thunder, con Shai Gilgeous-Alexander anotando 40 puntos y Tyrese Haliburton respondiendo con 28 puntos y 12 asistencias, un anticipo del duelo estelar que estamos viendo en estas Finales. Además, la NBA celebra este año su 79° aniversario, y para conmemorarlo ha lanzado una campaña global, “NBA Legacy 2025”, que incluye documentales exclusivos sobre las dinastías de la liga y eventos en vivo en Indianápolis y Oklahoma City durante la serie, como exhibiciones de trofeos y clinics para jóvenes.

¡Viví la emoción de las Finales NBA 2025!

¿Quién se llevará el Juego 2 de esta épica serie entre Thunder y Pacers? No te pierdas ni un segundo de la acción: seguí nuestras actualizaciones en vivo en Diario de Cuyo y descubre cada detalle del partido. ¿Crees que Shai Gilgeous-Alexander superará su actuación del Juego 1, o Tyrese Haliburton volverá a robarse el show?