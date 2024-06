Fixture de la Copa América 2024: todo el calendario de partidos Argentina empieza su camino para retener el título de campeón.

La Copa América 2024 se llevará a cabo desde el 20 de junio al 14 de julio, con la presencia de la Selección Argentina que intentará defender el título de campeón obtenido en el Maracaná en la edición 2021.

Fecha 1

-Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

-Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 19 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

-México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

-Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 19 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 22 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

-Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 19 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

-Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 20 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.

Fecha 2

-Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 19 horas | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.

-Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

-Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 19 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

-Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 22 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.

-Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 19 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

-Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

-Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Fecha 3

-Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

-Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 21 horas | Exploria Stadium, Orlando, Florida.

-México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 21 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

-Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 21 horas | Q2 Stadium, Austin, Texas.

-Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 22 horas | Exploria Stadium, Orlando, Florida.

-Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 22 horas | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.

-Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 22 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

-Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 22 horas | Q2 Stadium, Austin, Texas.

Cuartos de final

MIRA TAMBIÉN San Martín no pudo escaparse

-Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

-Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 22 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

-Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

Semifinales

-Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 21 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

-Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 21 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Tercer puesto

-Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 21 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Final

-Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.