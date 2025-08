Fórmula 1: el posteo de Colapinto tras otra mala jornada de Alpine El piloto argentino respaldó a su escudería pese a los retrasos sufridos en las dos paradas en los boxes

Franco Colapinto buscó calmar la tensión que se había instalado en torno a Alpine tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde la escudería francesa quedó expuesta a una oleada de críticas por su desempeño en las dos paradas en los boxes.

“Ganamos y perdemos juntos. Seguimos luchando. Ya van a venir las buenas”, fue el mensaje publicado en la cuenta de Instagram del piloto argentino, que funcionó como un llamado a la unidad en medio de la tormenta mediática y de la frustración de los fanáticos, que no tardaron en señalar los errores del equipo. En los comentarios de apoyo se destacó el de Bizarrap: “Así es la vida. Es fundamental esta etapa para lo que viene. Más fuertes que nunca hermano”.

La jornada en el circuito húngaro resultó especialmente adversa para Colapinto, quien partió con expectativas de sumar puntos, pero vio cómo su carrera se desmoronaba desde la largada. Perdió cuatro posiciones en los primeros metros, una situación que el equipo intentó revertir con una estrategia de dos paradas en boxes. Sin embargo, la ejecución de esa táctica agravó el panorama: los mecánicos de Alpine cometieron fallos poco habituales en la élite del automovilismo, con detenciones que sumaron 18 segundos de retraso en total, una cifra que en la Fórmula 1 suele marcar la diferencia entre pelear por posiciones y quedar relegado al fondo del pelotón.

La primera parada en boxes se extendió durante 11 segundos, mientras que la segunda consumió 7 segundos adicionales. Estos tiempos, muy por encima de los estándares de la categoría, condenaron al piloto de Pilar a ocupar el último lugar en ambas ocasiones, sin posibilidad de recuperar terreno. La secuencia de errores no pasó inadvertida para el entorno de Colapinto: tanto su representante, Jamie Campbell-Walter, como el empresario Marcos Galperín, manifestaron su descontento, sumándose a las voces críticas que proliferaron en redes sociales y foros especializados.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, Colapinto no ocultó su decepción por la estrategia adoptada por Alpine. “Hay que verlo con los ingenieros en el box. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo… fue un desastre”, expresó el piloto, subrayando que el rendimiento del monoplaza no había sido el problema principal, sino la acumulación de errores en la gestión de la competencia.

La reacción de Colapinto en redes sociales, horas después de sus palabras más duras, buscó matizar el clima de reproches y proteger la cohesión interna del equipo. El gesto fue interpretado como un intento de evitar una escalada de tensiones que pudiera afectar el trabajo conjunto en lo que resta de la temporada.

Mientras tanto, la actuación de Alpine en Hungría dejó en evidencia la necesidad de revisar procedimientos y corregir fallos operativos que, en una disciplina tan exigente como la F1, pueden tener consecuencias inmediatas y profundas en los resultados.

Franco Colapinto y Pierre Gasly se quedarán en Budapest ya que este martes y miércoles harán pruebas de neumáticos Pirelli para 2026. Luego el piloto argentino se trasladará a la base en Enstone para trabajar en el simulador y preparar las próximas dos carreras que serán en Zandvoort, Países Bajos el 31 de agosto, y en Monza, Italia, el 7 de septiembre, donde el año pasado el bonaerense debutó en la Máxima de la mano de Williams.