Fortaleza empató con Vélez por los octavos de final y todo se define en Liniers El partido terminó sin goles.

Fortaleza y Vélez empataron 0 a 0 en los octavos de final de la Copa Libertadores. Durante el partido, Fortaleza tuvo una posesión del 66% y realizó 15 tiros al arco, mientras que Vélez tuvo un 34% de posesión y 13 tiros.

La única tarjeta roja fue para Matheus Rossetto de Fortaleza, quien fue expulsado a los 42 minutos del segundo tiempo.

El próximo partido será el martes 19 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio José Amalfitani, donde Vélez recibirá nuevamente a Fortaleza. Este encuentro es parte de la llave 5 de la Copa Libertadores.

En cuanto a los cambios, Vélez realizó sustituciones con Francisco Pizzini ingresando por Braian Romero y Tobías Andrada por Tomás Galván, entre otros.

Fortaleza también hizo varios cambios, incluyendo a José María Herrera por Mário Sérgio Santos Costa.