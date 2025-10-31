Franco Colapinto, a los besos con una conocida cantante El piloto argentino es noticia por su vida amorosa nuevamente. Filtraron un video en el que se ve lo ve muy cerca de una reconocida artista durante una fiesta en México.

En medio de su preparación para el Gran Premio de San Pablo, que se disputará el próximo 7 de noviembre, Franco Colapinto volvió a ser noticia por su vida amorosa. En las últimas horas, LAM difundió un video en el que se lo ve muy cerca de Meri Deal, la cantante uruguaya que integró el grupo Toco Para Vos, en el marco de una fiesta en México.

“Franco Colapinto corrió en México y después de la carrera fue a una fiesta. Ella se apersonó en el lugar y cuando él estaba en el VIP, Meri Deal logró entrar”, relató Pepe Ochoa en el ciclo de América TV, antes de mostrar las imágenes donde se los ve conversando y bailando. Según el panelista, en un primer video solo se los nota coqueteando, pero más tarde apareció otro clip donde se los ve a los besos.

Sobre el incipiente vínculo, Ochoa agregó que el “celestino” habría sido Bizarrap, productor musical y amigo del piloto, y aseguró: “Estuvieron toda la noche juntos, abrazados, y se fueron del lugar juntos”.

Quién es Meri Deal, la chica con la que Colapinto tendría un romance

Meri Deal, la joven de 29 años que fue captada a los besos con Franco Colapinto durante una fiesta, es una reconocida cantante uruguaya. La artista formó parte del grupo de cumbia Toco Para Vos y actualmente vive en México, donde continúa desarrollando su carrera musical.

Además, Meri Deal es prima de Bauti Mascia, el ganador de Gran Hermano 2023, quien también se dedica a la música y fue integrante de la misma banda uruguaya, que alcanzó la fama en 2015 con los éxitos Sólo necesito y Hasta la luna.