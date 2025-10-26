Franco Colapinto corre el GP de México: larga desde la última posición, luego de una clasificación complicada El piloto argentino había comenzado los entrenamientos de la mejor manera, pero cometió un error en la clasificación que lo dejó con el peor tiempo. Corre desde las 17 (hora argentina).

Este domingo se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde Franco Colapinto largará desde la última posición, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 18°. La pole fue para Lando Norris, que busca acercarse al campeonato.

Colapinto fue de mayor a menor este fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez: terminó 9° en la primera práctica, pero luego empezó a bajar su rendimiento y posiciones. En la segunda finalizó 18° y en la última, 19°.

En la clasificación, intentó en su última vuelta marcar un mejor tiempo para pasar a la segunda etapa de la qualy, pero pasó por arriba de un piano que lo perjudicó y lo dejó al fondo de la parrilla de salida.

Franco Colapinto se fue de pista en su último intento en la Q1 y quedó eliminado en el Gran Premio de México. (Video: ESPN/Fotos: Captura).

“La Q2 era imposible. Podríamos haber quedado 16° o 17°. Es un auto muy difícil. Le pegué a un piano y las gomas delanteras se levantaron en el aire. Siempre tenemos que buscar esa última milésima y no sale”, analizó.

En ese sentido, subrayó: “Hay que mejorar para el domingo, intentar que sea un mejor día, pero hoy fue muy difícil. El auto estaba muy desconectado, no tenía grip. Hay que trabajar, pero va a ser complicado”.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de México

El año pasado, Colapinto corrió por primera vez en México con Williams, en lo que fue su quinta carrera en la F1. El argentino tuvo un rendimiento similar: empezó 11°, bajó a 15° y luego subió a 13° en la primera, segunda y tercera práctica, respectivamente.

Se clasificó 16° y, en la carrera, su compañero de entonces, Alex Albon, que ya había protagonizado un accidente en los entrenamientos, chocó en la largada junto a Yuki Tsunoda, y ambos pilotos tuvieron que abandonar.

El argentino logró pasar a varios rivales y terminó en el puesto 12°, cerca de los puntos.

MIRA TAMBIÉN Albardón prepara una bienvenida triunfal para su gran campeón, Santiago Flores

Dónde ver el GP de México de la Fórmula 1

La carrera será transmitida por Fox Sports. También se podrá ver con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.

A qué hora corre Colapinto el GP de México de la Fórmula 1

La carrera en el circuito Hermanos Rodríguez comenzará a las 17 (hora argentina).