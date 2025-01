Franco Colapinto fue contratado por Alpine para continuar en la Fórmula 1 La escudería francesa formalizó la contratación del corredor argentino de 21 años como piloto de reserva detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan.

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 tras protagonizar una de las negociaciones más complejas de los últimos tiempos: será piloto de reserva de Alpine en la temporada 2025 tras el anuncio oficial que hizo la escudería francesa. El argentino será el corredor suplente del francés Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan.

“VAMOS FRANCO. Se incorpora a nosotros con un contrato de varios años. Franco será nuestro piloto de reserva para 2025″, fue el posteo que realizó la cuenta oficial de la escudería francesa para anunciar su fichaje.

El comunicado oficial destacó que el argentino de 21 años firmó un vínculo “de varios años”. “Franco Colapinto asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA de 2025. El equipo BWT Alpine de Fórmula Uno anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurarse los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años”, detallaron.

El argentino estará presente en todos los Grandes Premios de la temporada como eventual alternativa ante problemas de los titulares o incluso como la principal opción a reemplazarlos de forma total si no cumplen con las expectativas, algo que ya se había barajado durante las semanas previas con el novato Doohan. El acuerdo, tal cual adelantó Infobae, se terminó de pulir en los últimos días del 2024 y allí se decidió realizar la presentación formal este 9 de enero.

“Estoy súper emocionado de tener la oportunidad de unirme al BWT Alpine Formula One Team. En primer lugar, quiero dar las gracias a Williams por todo su apoyo desde el momento en que entré en la Academia hasta la última carrera en Abu Dhabi. Hicieron realidad mi sueño de correr en Fórmula Uno, y siempre les estaré agradecido por ello. Ahora ha llegado el momento de un nuevo capítulo, y asumir este reto con el equipo BWT Alpine Formula One es un verdadero honor. Muchas gracias a Luca [de Meo], Flavio [Briatore] y Oliver [Oakes] por creer en mí y acogerme en el equipo con los brazos abiertos. Estoy impaciente por empezar y ver adónde nos lleva este viaje. También quiero dar las gracias a todos mis patrocinadores y socios que me han apoyado en los retos de la temporada 2024. Su apoyo lo ha hecho posible, y a mis increíbles seguidores de Argentina: ¡Muchas gracias! su pasión y aliento significan mucho para mí. Aspiremos a cosas aún mayores en 2025 y más allá“, fueron las primeras palabras del corredor argentino.

El jefe de Williams, James Vowles, también se expresó para despedir al argentino en la página oficial de esa escudería: “Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Alpine para que Franco se una al equipo en un acuerdo multianual a partir de 2025. A lo largo de nueve carreras memorables con Williams demostró claramente que se merece un lugar en la Fórmula 1 y siempre dijimos que le apoyaríamos para conseguirlo. Williams tiene una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla para 2025 y más allá con Alex Albon y Carlos Sainz, por lo que creemos que este acuerdo con Alpine representa la mejor oportunidad para Franco de asegurarse un asiento de carreras en 2025 o 2026″.

Del otro lado, fue Flavio Briatore el que destacó las virtudes del argentino: “Está claro que Franco es uno de los mejores jóvenes talentos del automovilismo actual. Es justo decir que su aparición en la parrilla de Fórmula Uno el año pasado tomó a muchos, yo incluido, por sorpresa y sus actuaciones han sido muy impresionantes para un piloto debutante. Tenemos un ojo puesto en nuestro futuro y su fichaje significa que tenemos un gran grupo de jóvenes pilotos a los que recurrir y con los que trabajar en el desarrollo del equipo para futuros éxitos”.

Es un traspaso impactante para la Máxima, teniendo en cuenta que el corredor argentino de 21 años desembarcó como piloto principal de Williams el pasado 21 de agosto del 2024 en el lugar de Logan Sargeant. El debut se desarrolló días después en el Gran Premio de Italia donde Franco ya mostró sus credenciales al terminar en la 12ª ubicación.

Luego llegó una de sus actuaciones más importantes en el circuito callejero de Bakú, donde cruzó la meta en el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la categoría. El 11° puesto en el GP de Singapur fue la gran confirmación de su talento. Un 12° lugar en la Sprint se completó con la 10ª ubicación en la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos, acumulando nuevamente unidades. En México volvió a tener un rendimiento sobresaliente para terminar 12°.

Las cosas se complicaron en las últimas cuatro fechas. En San Pablo tuvo su primer abandono y accidente en una carrera. Mientras que en Las Vegas protagonizó el choque que más lo perjudicó durante la clasificación, cuando estaba realizando una gran actuación: en la carrera terminó 14°. En Qatar quedó afuera por ser protagonista involuntario de un accidente, luego de sufrir un toque de Esteban Ocon. Y en Abu Dhabi, desertó por fallas en la unidad de potencia.

Sin embargo, más allá de los resultados, Alpine –y en especial su asesor ejecutivo, Flavio Briatore– ve un piloto que tras ser el más joven de los titulares en la F1, fue la revelación de la temporada con sobrepasos ante consumados veteranos como los campeones mundiales Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin). O que también pelea contra otros experimentados pese a no tener un medio mecánico que esté a la altura del rival, salvo los Sauber.

Además, la escudería francesa vio el importante caudal que aportan los sponsors de Franco y los más relevantes habrían puesto sobre la mesa una suma de ocho dígitos en dólares. Se agrega la explotación mediática que se genera con el corredor bonaerense, quien suele ser tendencia en las redes sociales.

El de Pilar tiene una proyección de al menos 15 años como piloto dentro de la categoría. Asombra porque cada vez que actuó bajo presión lo hizo bien. Algo que viene repitiendo desde sus épocas en las categorías promocionales en las que, por falta de presupuesto, mucha veces fue a las carreras sin probar en circuitos en los que no conocía en Europa.

En desigualdad de condiciones y sin el mejor auto, supo pulir esa diferencia gracias a su manejo. Desde su campeonato logrado en la Fórmula 4 Española que comenzó a estar en el radar de las escuderías de la F1 y ese interés se acrecentó con sus triunfos en el resto de las divisionales como la Fórmula Regional, la Fórmula Renault Europea, la Fórmula 3 y la Fórmula 2. En todas, fue ganador sin tener el mejor auto.

Una vez que se incorporó a la academia de Williams en enero de 2023, potenció sus aptitudes con el desarrollo en el simulador de F1 y en los dos ensayos que tuvo sobre un coche de la Máxima, el 28 de noviembre de 2023 en Abu Dhabi y el 5 de julio del 2024 en la primera práctica libre en Silverstone.

Sus buenas actuaciones en esos ensayos, haber sabido cuidar el auto y su labor en la Fórmula 2, llevaron a que Williams le diera una oportunidad: su bautismo llegó luego de la desvinculación de Logan Sargeant, tras el Gran Premio de los Países Bajos.

Del otro lado de la parrilla, desde la llegada de Briatore, Alpine dejó el noveno puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Reestructuró todo el equipo. Hizo ajustes económicos, pero encaminó al equipo que terminó sexto en dicho certamen y ganó 95 millones de dólares, 26 más que en el momento que Flavio se hizo cargo. El año próximo será el último que tendrán la motorización de clásicos fierros de la planta de Viry Chatillon ya que en 2026 serán impulsados por Mercedes, en otra gestión lograda por el italiano.

Sin lugar para la temporada 2025 ya que Williams confirmó a Alex Albon y Carlos Sainz, procedente de Ferrari, Franco Colapinto debió buscarse un lugar. En Alpine se interesaron por él desde su primera carrera y supieron ver toda la foto. Vieron la pasta del pilarense y estará con ellos a partir de esta temporada.