Franco Colapinto golpeó contra el muro en el sprint de Brasil y tuvo que abandonar El piloto argentino se despistó a la salida de la S de Senna y terminó contra las barreras de protección. Oscar Piastri y Nico Hülkenberg se pegaron en el mismo lugar.

Franco Colapinto se despistó a la salida de la S de Senna y terminó contra las barreras de protección durante el sprint del GP de Brasil. Oscar Piastri y Nico Hülkenberg se pegaron en el mismo lugar.

En diálogo con Juan Fossaroli, el piloto argentino hizo su descargo: “Una pena la verdad. Todavía no entiendo bien por qué perdí el auto, creo que había un poco de agua y de una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Creo que hay bastantes daños, así que ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuerte”.

“Complicado, creo que varios se fueron ahí sin trompo, y fue un poco raro lo del grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima, ojalá que puedan arreglar el auto”, completó el argentino.

La intensa lluvia de la madrugada habría complicado el desempeño de los pilotos en la carrera sprint porque algunas partes de la pista tenían acumulación de agua en la zona de los pianos.

La misma suerte tuvo antes Oscar Piastri, el escolta del Mundial a un punto de Lando Norris. Contexto, sexta vuelta de la carrera corta, con el inglés de McLaren adelante. Al pasar por la salida de la S, Norris pisó el piano interno, parte de la trayectoria ideal, y levantó agua que quedó posada sobre la pintura. Detrás, Kimi Antonelli con su Mercedes notó la situación y pasó a medio metro del piano. Atrás, el australiano. Puso toda la cubierta delantera izquierda en el piano y allá partió: trompo y golpe. Error del australiano.

Detrás, pasaron varios sin problemas. Hasta que llegó Nico Hülkenberg, quien repitió la trayectoria de Piastri y terminó contra la pared, con apenas el alerón delantero roto. La sacó barata el de Sauber, quien cambió las alas y pudo volver a pista cuando se reanudó la competencia tras la bandera roja. Y ahí llegó Colapinto, quien había ganado dos posiciones en la partida de la carrera y marchaba 14º, con un ritmo lento, pero sosteniendo la posición. Hasta que llegó al piano mojado y todo se terminó. Los tres pilotos terminaron casi en el mismo lugar.

Así quedó la lucha por el campeonato tras el abandono de Piastri y el triunfo de Norris

Lando Norris — 365 pts

MIRA TAMBIÉN Mundial Sub 17: la Selección argentina busca cerrar la fase de grupos con un triunfo ante Fiji

Oscar Piastri — 356 pts

Max Verstappen — 326 pts