Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 El piloto argentino de Alpine se metió en la Q2 de la clasificación, quedando detrás de su compañero Pierre Gasly. Max Verstappen se quedó con la pole.

Max Verstappen sigue dominando en el Gran Premio de los Estados Unidos y, tras ganar la Sprint, se quedó con la pole de cara a la carrera principal del domingo en COTA. El neerlandés de Red Bull registró su mejor vuelta en 1:32.510. Por su parte, Franco Colapinto largará 15°. Lando Norris (McLaren) partirá en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) saldrá tercero. Oscar Piastri (McLaren), líder del Campeonato de la Fórmula 1, quedó 6°.

Colapinto logró meterse en la Q2 después de registrar un tiempo de 1:34.039 en la Q1. El argentino se metió en el límite después de que le anularan el giro a Alex Albon (Williams) por límites de pista. Ya en la segunda tanda, el pilarense abortó dos vueltas rápidas por tener problemas para dominar a su Alpine, algo que también le sucedió a Pierre Gasly.

En su única vuelta marcada, el francés terminó por delante del argentino por una diferencia de 0.393. No obstante, Gasly largará 14° y Colapinto (1:34.044), 15°. Por su parte, Isack Hadjar destrozó su Racing Bulls en el inicio de la Q1 al perder el control en las eses (curvas 3 a 6).

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo desde las 16:00 (hora argentina). La competición en el Circuito de las Américas (COTA) contará con un total de 56 vueltas.