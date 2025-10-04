Franco Colapinto largará 18° en el GP de Singapur El piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (comenzará 20°), pero no logró avanzar más allá de la Q1

El Gran Premio de Singapur 2025 ya está en marcha. El circuito callejero de Marina Bay recibe este sábado a la Fórmula 1 con las FP3 y la clasificación para la gran carrera del domingo. Franco Colapinto había mejorado su producción en la última práctica, terminó en el puesto 16 con un tiempo de 1:31.046 y superó a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que finalizó 19°.

Pero en la clasificación el piloto argentino quedó eliminado en la Q1 y terminó en el puesto 18°, pero hay una investigación sobre cuatro pilotos por no respetar los límites de velocidad con bandera amarilla y si son sancionados, Colapinto podría ganar lugares en la grilla de largada para la carrera de este domingo.

Cómo ver el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Singapur podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.