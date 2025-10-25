Franco Colapinto largará último el Gran Premio de México El argentino sufrió el rendimiento de un Alpine que tendrá a Pierre Gasly iniciando en el 18° puesto.

El Gran Premio de México tendrá este domingo a Lando Norris comenzando delante de todos tras registrar el giro más veloz en la clasificación con un tiempo de 1:15.586. El británico, que pelea por el título, estará por delante de los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que se posicionaron segundo y tercero, respectivamente.

El actual líder del campeonato, Oscar Piastri, no tuvo una buena qualy y comenzará octavo. El australiano contabiliza 346 puntos y está seguido de cerca por su compañero de McLaren Norris (332) y el neerlandés de Red Bull Max Verstappen (306), que largará quinto.

Los Alpine volvieron a tener otra jornada decepcionante. Franco Colapinto quedó último con un registro de 1:17.670, que lo ubicó a 0.124 del mejor tiempo de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 18°, apenas por delante de Lance Stroll. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil”, afirmó el argentino, quien para colmo cometió un error en su último intento y no pudo sumar otra vuelta en la Q1 para mejorar su tiempo.

La carrera a 71 vueltas comenzará a las 17 horas de Argentina este domingo 26 de octubre.