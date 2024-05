Franco Colapinto logró un triunfazo en la última vuelta y crecen sus chances para llegar a la Fórmula 1 El líder de la escudería James Vowles, que reconoció este fin de semana que piensa en reemplazar a Sargeant por malos resultados, elogió el triunfo del argentino.

Franco Colapinto fue estratégico. El error en el primer instante de la carrera no derrumbó su foco. Aunque inició segundo, patinó cuando el semáforo se puso en verde y quedó inmediatamente tercero. El múltiple choque en las primeras curvas le permitió reacomodarse para el reinicio cinco giros más tarde y, tras recuperar la segunda colocación, fue paciente para adueñarse del triunfo a metros de la meta con un sobrepaso magistral.

Esta victoria del argentino en Imola, la primera en Fórmula 2, no pasó para nada desapercibida en la Fórmula 1. El corredor de 20 años pertenece a la Academia de Pilotos de Williams y fue precisamente el jefe de esa escudería el que habló sobre lo hecho por el conductor de MP Motorsport previo a la qualy de F1.

“¡Es fantástico! Primero al ver el adelantamiento, que fue en un lugar en el que no deberías hacer un adelantamiento normalmente, pero se comprometió, fue limpio, hizo lo correcto, colocó el coche donde debía estar, y se pudo escuchar su emoción en la radio inmediatamente después. Para mí, esa es una gran señal”, planteó James Vowles ante el sitio especializado Motorsport.

El líder de la escudería con sede en Grove dejó en claro que tiene una lupa puesta sobre Franco, pero planteó qué necesita ver de aquí en adelante para saber cuántas posibilidades tiene de dar el esperado salto que mantiene expectante a Argentina: “Ahora, lo que necesitamos es la consistencia de hacer eso una y otra vez, pero es genial ver que hace un gran trabajo y que tiene más potencial por delante”.

Vowles elogió la “fortaleza” que viene mostrando uno de los integrantes de la Academia Williams: “La fortaleza llega de saber que estás haciendo un trabajo muy bueno y que el mundo te está elevando, y Franco se llevará eso de hoy. Siempre ha sido un buen piloto, por eso está aquí en el programa. Necesita momentos como este, pero también tiene que rendir cada fin de semana ahora hasta el nivel más alto. Eso es lo realmente importante”.

Pero hay un detalle que no pasó desapercibido para nadie, porque la cabeza del equipo de F1 dejó en claro públicamente que el norteamericano Logan Sargeant está al mismo tiempo en la cuerda floja: “He sido muy abierto y le he dejado saber que está en riesgo, estoy hablando con pilotos para 2025 y 2026. Williams tiene que dar un paso adelante y Logan tiene el control de su destino, si da un paso adelante se ganará el derecho a pilotar el año que viene, de lo contrario, tenemos que asegurarnos de hablar con pilotos”, afirmó ante la cadena DAZN.

Tras su paso por la F2, el norteamericano de 23 años desembarcó la temporada pasada en la Máxima pero apenas terminó en la tabla de pilotos por encima del neerlandés Nyck de Vries, quien fue cortado por AlphaTauri tras la décima fecha por los malos resultados. de Vries culminó con 0 unidades y Sargeant con 1 gracias al décimo lugar que firmó en su país.

Este año empezó peor para él: tras ser último en Baréin y 14° en Arabia Saudita, el equipo lo bajó del auto en Australia para darle su monoplaza a Alex Albon, quien destruyó el suyo y no tenían de reemplazo. En su regreso, para colmo, las cosas empeoraron: tras ser 17° en Japón y China, abandonó en Miami a raíz de un choque con Kevin Magnussen. Y en este Gran Premio de Imola largará en el último lugar.

Es cierto, también, que en el contexto actual el apellido que más suena en el paddock para cada lugar libre es el del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien pilotea en la F2 a bordo de un Prema Racing en competencia con Colapinto y es mencionado en el ámbito de la Máxima como la estrella del futuro.

La Academia Williams sumó a su programa de desarrollo a Franco a comienzos del 2023 tras su buen debut en la Fórmula 2. Más allá de los distintos nombres bajo el ala de esa escudería, actualmente en Fórmula 2 también participa otro integrante del team: el británico Zak O’Sullivan que integra la escudería francesa ART Grand Prix, acumula 15 puntos y se ubica en el 14° lugar de la tabla de pilotos detrás de Colapinto (9° con 24). O’Sullivan iniciará la Feature Race de este domingo en el 18° lugar y Franco en el 9°.

El éxito tampoco pasó desapercibido para la cuenta oficial, Williams Racing, que le dedicó varios posteos al triunfo de su proyecto: “Nuestro Ganador. Qué jugada para ganar fue esa”. Y sumó en otra publicación: “Un impresionante movimiento en la última vuelta le aseguró su primera victoria”.

Mientras tanto, y a pesar de las quejas que realizó apenas fue sobrepasado por el argentino en los últimos kilómetros de los 25 giros que dieron en la Sprint Race, el estonio Paul Aron reconoció la fabulosa maniobra con la que el de MP Motorsport le arrebató el triunfo en Imola. “Bien conducido y bien merecido Franco Colapinto”, escribió el joven piloto de Hitech Pulse-Eight en una Storie de su Instagram.

El argentino, ya descontracturado por su triunfo, dio una divertida entrevista a ESPN: “Soy un boludo, largué como el culo. La verdad que sí, largué mal de vuelta. En Melbourne ya tuve problemas con la largada. Hoy no entendimos muy bien, ahora voy a volver al box a entender un poco por qué largamos tan mal. Hay que solucionarlo para mañana”.

Y agregó: “Pero muy feliz, la verdad que hicimos un carrerón. Teníamos un ritmo de locos, pasa que es muy difícil pasar acá. Una zona de DRS sola, muy difícil, porque perdemos carga en las curvas rápidas. Pero tenía tanto ritmo que guardé un poquito para el final. La vuelta anterior a la última me maté, dije choco o lo paso. Lo dimos todo, mucho huevo. Muy feliz. Mi primera victoria en Fórmula 2, para mi carrera deportiva es un logro enorme. Estamos dando vuelta un año que había arrancado complicado”.

El corredor de 20 años habló de la “qualy complicada” que tuvo el viernes, aunque aclaró que su auto “no estaba igual de rápido que en Melbourne o en Jeddah”. Y aclaró: “Creo que hoy dimos un paso para adelante, cambiamos de set up, podemos ir por los pianos mucho más fácil el auto, no rebota tanto. Con un par de cambios de suspensión mejoramos bastante. Estoy contento por cómo manejé este fin de semana”.

Al mismo tiempo, se tomó un tiempo para recordar al Flaco Traverso, quien murió hace una semana: Franco llegó su nombre en el monoplaza. “Muy agradecido con los argentinos, con la gente que me apoyó tanto. Esta va para el Flaco, para Traverso, saben que lo tenemos ahí en el auto. Va para él. Seguro me estuvo acompañando y me ayudó a hacer esa enorme maniobra que eran típicas de él”.

De cara a la carrera de este domingo a 35 giros (desde las 5 de la mañana de Argentina), se expresó sobre lo que vendrá allí: “Tenemos que solucionar lo de la largada. Me complica la vida largar mal. Me la hago difícil yo también. Ahora vamos a laburar para entender un poco mejor”.