Franco Colapinto se benefició porque Verstappen y Ocon salen desde boxes y larga del puesto 16 el GP de Brasil El piloto argentino tuvo una complicada clasificación tras su despiste en la carrera Sprint y saldrá desde el fondo de la grilla. Lando Norris hizo la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto, que fue confirmado por Alpine como piloto principal para 2026, vuelve a la acción tras un fin de semana de descanso y correrá en el GP de Brasil, la tercera de la seguidilla de cuatro carreras en América.

El piloto argentino tendrá como objetivo demostrar que merece una butaca en la próxima temporada y dejar atrás la actuación que tuvo en este circuito el año pasado, cuando chocó bajo la lluvia de San Pablo.

La carrera comenzará a las 14 y se podrá ver a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro.En cable, la transmisión estará disponible por Fox Sports.

El equipo Haas confirmó que el monoplaza del piloto francés sufrió el cambio de la unidad de potencia y, tras infringir las reglas de parque cerrado, largará el GP de Brasil desde los boxes. Franco vuelve a verse beneficiado y ahora partirá en el puesto 16.