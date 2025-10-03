Franco Colapinto también terminó 19° en la segunda práctica del GP de Singapur: “No tengo el feeling con el auto” El piloto argentino no pudo salir de las últimas posiciones en las prácticas previas a la 18°fecha de la F1 que se correrá este domingo.

Franco Colapinto completó la segunda sesión de entrenamiento en Singapur. Fue un viernes complicado para el piloto argentino en la 18ª fecha de F1 y volvió a quedar 19º, como había ocurrido en la primera tanda.

Colapinto vivió un retroceso en su curva ascendente de las últimas carreras. Hasta antes del GP de Hungría, momento en el que comenzó la levantada, al piloto argentino le costaba encontrar el balance durante el primer día de actividad. A partir de la visita a Hungaroring, Franco entró en ritmo desde el primer contacto con la pista y eso le permitió igualar, y por momentos superar, a Pierre Gasly, su compañero de Alpine. Todas esas buenas sensaciones no aparecieron en Singapur y el ex-Williams quedó lejos.

“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto que tenia en otras carreras y que había mejorado en ese aspecto”, contó Colapinto después del entrenamiento de este viernes.

En ambas tandas, ese 19º lugar fue el último de los que completaron la actividad, porque en la inicial, Alex Albon apenas dio dos vueltas antes de guardarse en boxes con un principio de incendio en los frenos traseros, y en la segunda, George Russell tuvo un tempranero golpe que lo dejó con su Mercedes dañado y sin poder completar la salida.

El piloto de Alpine marcó 1m33s139 en la mejor vuelta de la segunda tanda (1m33s324 había firmado en la primera) y quedó a 2s425 de Oscar Piastri, el líder. Gasly, con el otro A525, fue 16º, con 1m32s458 (fue 681 milésimas más veloz que el argentino).