Franco Mastantuono cumplió la mayoría de edad y fue presentado en el Real Madrid: “Se cumple un sueño para mí” Este 14 de agosto, la joya surgida en River cumple 18 años por lo que pudo ser oficializado como jugador del "Merengue".

Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu este jueves. El futbolista tenía que cumplir los 18 años antes de que la presentación se pudiera llevar a cabo. Fue hoy porque es su cumpleaños.

Desde su llegada a Madrid, hace algunas semanas, el oriundo de Azul no pudo entrenar con sus compañeros en la ciudad deportiva del Real Madrid debido a una regla de la FIFA que no permite que jugadores menores de edad sean transferidos.

Por lo que, la presentación no solo dará el puntapié a la carrera de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid, sino que también a partir de esto podrá entrenarse a las órdenes de Xabi Alonso y con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la temporada.

Además, en la presentación, se confirmará el dorsal de la camiseta del surgido de River. Se supone que usará el número 25, último en la lista de habilitados por la Federación Española de Fútbol para ser usados en la Liga.

La Liga española comenzará a jugarse este viernes. El Real Madrid jugará el martes 19 ante el Osasuna, de local.