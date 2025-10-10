Franco Vivian se impuso en el Shakedown del TC2000 en el Autódromo El Zonda El bonaerense fue el más rápido del viernes. El sábado la actividad comenzará a las 9 de la mañana y la clasificación será a las 16 horas.

El piloto Franco Vivian, al mando de la Chevrolet Tracker del Elaion Auro Pro Racing, dejó su huella en el shakedown de la novena fecha del TC2000 en el Autódromo El Zonda. En una tanda llena de emoción, Vivian logró el mejor tiempo de la jornada, marcando un 1:12.477 y quedándose con la primera posición.

La sesión, que tuvo una duración de 10 minutos, fue interrumpida por un incidente protagonizado por Lautaro Campione, pero al reiniciarse, Vivian demostró su destreza y aprovechó la oportunidad para registrar un tiempo que lo dejó 111 milésimas por delante de Nicolás Palau, quien terminó en la segunda posición. El podio lo completó Matías Rossi, quien quedó a 228 milésimas de Vivian.

En el desglose de los resultados, Marcelo Ciarrocchi se ubicó en la cuarta colocación, a 311 milésimas, seguido por Gabriel Ponce de León, quien cerró el top 5 a 340 milésimas del tiempo de referencia.

Por detrás de los primeros cinco, el resto de los pilotos también se destacaron en esta jornada inicial, con Facundo Aldrighetti, Emiliano Stang, Mateo Polakovich, Tiago Pernía y Leonel Pernía completando las primeras diez posiciones.

El shakedown en El Zonda no solo sirvió como una introducción al fin de semana, sino también como una oportunidad para los pilotos de asentarse con sus vehículos y ajustar los detalles de sus autos de cara a la clasificación de este sábado.

Vivian, quien se mostró satisfecho con su rendimiento, destacó que su objetivo fue lograr una buena vuelta tras haber dado algunas vueltas iniciales sin forzar demasiado. “La actividad de la mañana me sirvió solo para dar unas vueltas porque fue una salida sin exigencia y ahora asentamos discos para después funcionar bien en una buena vuelta para quedar adelante en el shakedown”, explicó el piloto capitalino.

Sobre el trazado sanjuanino, Vivian también se refirió al desafío que representa la pista: “Hay que tener confianza arriba del auto de carrera, en este caso es mucho del piloto porque el circuito va a ir mejorando y el piloto tiene que sentir el feeling con el auto, es una pista súper desafiante y hace más de 10 años que no compito acá. Es un reto constante evolucionar en cada tanda porque la tensión se siente en el ambiente porque infunde mucho respeto”, concluyó.

Lo que viene

Con el shakedown ya en los libros, la actividad del TC2000 continuará mañana, cuando los pilotos se enfrenten a las primeras tandas de entrenamientos libres. El primer entrenamiento será a las 9:10 hs, seguido por la segunda tanda a las 12:45 hs. Finalmente, la clasificación, uno de los momentos más esperados del fin de semana, se llevará a cabo a las 16:10 hs.

El clima promete ser igual de desafiante para los pilotos, quienes deberán enfrentarse no solo a un circuito que pone a prueba su habilidad, sino también a la presión de la temporada, en la cual las posiciones en el campeonato están al rojo vivo.

Con información de Carburando.