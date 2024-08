“Fuimos a un telo y me violó”, la declaración de la mujer que denunció a Mazzacane De 52 años, se presentó ante la Policía Bonaerense y apuntó contra el corredor de autos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Vengo de denunciar a mi expareja Gastón Mazzacane por abuso sexual”. Con esta frase, una mujer de 52 años comenzó su declaración en una comisaría de la localidad de Tigre. La denunciante explicó que fue pareja del piloto de Turismo Carretera durante más de cinco años, hasta que en mayo se separaron luego de una presunta violación ocurrida en un hotel alojamiento de la zona norte del Conurbano.

Según la declaración, a la que pudo acceder Infobae, la mujer explicó que recién ahora se animó a denunciar lo ocurrido en mayo pasado y que habría provocado la separación de la pareja. En su exposición, brindó detalles de lo que habría sucedido en aquella habitación de hotel: incitación a consumir drogas, propuesta de sumar a una tercera persona y violación.

La presunta víctima, cuya identidad se preserva, explicó que, mientras aún era pareja del deportista, ambos acudieron a un hotel alojamiento en la localidad de Benavidez. Contó que, una vez en la habitación, Mazzacane le habría “convidado insistentemente marihuana a través de un vapeador”.

Con similar insistencia, siempre según la denuncia, él le habría sugerido que llamara a su hermana para invitarla al hotel con la intención de realizar “un trío sexual”. Ante la negativa de la denunciante, Mazzacane la habría violado.

En la misma declaración en la Comisaría de la Mujer, la ex del piloto también relató que Mazzacane la habría amenazado de muerte: “Tené cuidado, no vaya a ser cosa de que te encuentren colgada del cable de luz”.

Antes de finalizar su exposición, la denunciante solicitó expresamente algún tipo de protección del Estado. Por esa razón, la Justicia dictó una restricción perimetral contra Mazzacane. La denuncia fue asignada al fiscal de género de Tigre, Pablo Menteguiaga, quien dispuso citar a la mujer de 52 años la semana próxima para que ratifique su declaración. También será entrevistada por una psicóloga.

La denuncia de la ex pareja del piloto se produjo algunas horas después de que Mazzacane protagonizara un incidente poco frecuente en el automovilismo argentino. El domingo pasado, en la final de Turismo Carretera en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, el Chevrolet Camaro del corredor se prendió fuego.

El incidente ocurrió en el sector más veloz del Circuito 12 (cerca de 280 kilómetros por hora al final de la recta) y, mientras el coche ardía, el ex Fórmula 1 salvó su vida y salió por sus propios medios. La clave fue que sus colegas bajaron la velocidad al ver las llamas en el vehículo del “Rayo”.

MIRA TAMBIÉN San Juan cayó ante Buenos Aires y jugará por el 3er puesto en el Argentino de Selecciones

Al cumplirse la segunda vuelta, Mazzacane llegó a la primera curva y su máquina comenzó a arder. Luego, el platense de 49 años iba a abandonar y su objetivo era dirigirse hacia la zona parquizada. Pero al llegar al Curvón Salotto, las llamas reaparecieron con mayor fuerza, extendiéndose desde la parte trasera hasta la cabina del piloto.

El corredor movió su coche ligeramente hacia la derecha, lo que permitió que los otros competidores desaceleraran. Esto le dio tiempo a Mazzacane para escapar del vehículo y, en cuestión de segundos, el equipo de rescate llegó. Los bomberos apagaron el fuego y la carrera fue neutralizada para retirar el flamante Camaro, estrenado en esta fecha por el ex piloto de Minardi y Prost.

“Eran tan desesperante poder salir de ahí porque sabía que venían muchos autos por detrás. Sin querer perjudicar, pero ante la desesperación, mucho humo dentro del habitáculo, necesitaba abrir la puerta, bajar. Había mucho calor, me estaba incendiando. Necesitaba irme lo más rápido posible del sector. No saqué ni el volante y me tiré de cabeza”, expresó el piloto en un video que publicó en sus redes sociales.