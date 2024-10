Gago negó haber sido llamado para ser DT de Boca: “No sé de dónde salió esa información” El entrenador negó haber tenido contactos para ser el reemplazante de Diego Martínez.

En la previa del partido de Chivas de Guadalajara contra Atlas correspondiente a la fecha 11 de la Liga MX, el entrenador argentino Fernando Gago, quien es el principal apuntado para convertirse en el nuevo entrenador de Boca, habló con ESPN México y negó contactos con la dirigencia del elenco de la Ribera.

“No me contactó nadie, no sé de donde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad es que no ha pasado”, comentó ante la pregunta sobre su continuidad y si se quedaba hasta el final de la temporada.

“A ver, voy a aclarar para ser sincero. Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado ni gente cercana a mí. No sé de donde salen estas informaciones, nadie se comunicó conmigo. Todo puede pasar en el fútbol, yo vivo el hoy”, continúo explicando que nadie lo llamó.

“No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día al día. Yo tengo contrato con el club, y no tuve ningún ofrecimiento de nadie”, cerró.

De esta manera, el entrenador de 38 años pone aún más suspenso a la búsqueda del nuevo entrenador en el Xeneize para lo que queda de la temporada, ya que todo apuntaba a que iba a ser él quien reemplace a Diego Martínez, que presentó la renuncia tras la derrota ante Belgrano.

A pesar de estos dichos de Gago, según pudo saber Bolavip, el DT con pasado en Racing y Aldosivi tendría todo arreglado con la dirigencia de Boca, por lo que este encuentro sería el último dirigiendo a Chivas, para luego viajar a Argentina y ser presentado en su nuevo club.

Este acuerdo con el Xeneize sería a largo plazo, ya que estamparía la firma hasta el 31 de diciembre del 2027, que es el último día de la gestión de Juan Román Riquelme como presidente de la institución. Cabe destacar que su salida se daría luego de que el club pague una cláusula de rescisión cercana al millón de dólares.

Además, ya tendría hasta fecha para debutar. La misma, sería en el fin de semana del 20 de octubre, cuando el elenco de la Ribera se enfrente en condición de visitante contra Tigre por la fecha 18 de la Liga Profesional, y tan solo unos días después, afrontaría el compromiso de cuartos de final de Copa Argentina frente a Gimnasia de La Plata.