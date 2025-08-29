Gallardo les dará descanso a varios jugadores de River para recibir a San Martín Tras volver de Mendoza luego de pasar a Unión en Copa Argentina, Marcelo Gallardo piensa darle descanso a varios titulares de cara al duelo ante San Martín de San Juan.

La triple competencia en River obliga a Marcelo Gallardo a planificar el partido ante San Martín de San Juan con apenas un entrenamiento posterior a la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión, en Mendoza. El plantel vuelve hoy a Buenos Aires y tendrá el día libre, para recién mañana retomar las prácticas.

Habrá jugadores que descansarán para este encuentro. Es muy probable que entre ellos estén Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Giuliano Galoppo, titular en los últimos tres partidos; Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los laterales titulares que se sumarán a la Selección Argentina la semana que viene.

Una de las buenas noticias para el domingo podría ser el regreso de Fabricio Bustos. Tras la lesión sufrida ante Godoy Cruz, el ex-Independiente podría ocupar el carril derecho. Milton Casco iría como lateral izquierdo. En la zaga, Lautaro Rivero seguiría entre los 11 tras una serie de buenas actuaciones. La duda pasa por su acompañante: Lucas Martínez Quarta sigue sin convencer y Paulo Díaz podría meterse en el equipo.

En mitad de cancha, Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Cruz Meza y Juan Carlos Portillo corren con chances de estar desde el arranque ante San Martín. Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero son las variantes más ofensivas que pondría el entrenador, con la casi segura presencia del colombiano.

En cuanto a la delantera, tanto Sebastián Driussi como Maximiliano Salas vienen de lesiones y un descanso luego de jugar ante Unión no suena descabellado. Ante esto, el Muñeco podría y apostar por la dupla conformada por Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

La probable formación de River vs. San Martín (SJ)

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.