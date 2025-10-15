Gendarmería vuelve a poner en escena su tradicional Maratón en San Juan Será el domingo 19 de octubre, desde las 7:30 y contará con tres distancias: 3K, 10K y 15K.

Un clásico. Una de las pruebas que el mundo running de San Juan ya tiene instalada como las que hay que correr siempre. Y es que de la mano de Gendarmería Nacional, este domingo será momento para una nueva edición de su Maratón, con largada desde el Escuadrón Núcleo San Juan, ubicado en Marquesado.

Una vez más el mundo del running tendrá uno de los clásicos del calendario sanjuanino a disposición. El domingo 19, la Maratón de Gendarmería promete ofrecer una gran edición con un gran número de corredores inscriptos. La organización ya confirmó los distintos trazados que recorrerán los atletas y que invitan a disfrutar de los paisajes únicos de la Ruta del Sol y el Dique de Ullum:

CIRCUITOS:

3K Participativo: El trayecto pensado para quienes se inician en el running o buscan disfrutar en familia. Los corredores avanzarán por la Ruta del Sol en dirección al Dique de Ullum y harán el retome en el ingreso a El Pinar, para luego regresar al punto de largada.

10K Competitivo: Los participantes recorrerán la Ruta del Sol rumbo al Dique de Ullum y tendrán su punto de retorno en la rotonda de La Cerámica, completando así un circuito exigente y dinámico.

15K Competitivo: La distancia mayor llevará a los corredores a atravesar paisajes emblemáticos: pasarán el Dique de Ullum, subirán el paredón y harán el giro a 100 metros del ingreso a Punta Tabasco, antes de volver hacia la meta en el Escuadrón.

Hay tiempo para incribirse de manera online, a través de la página oficial o de forma presencial en el local de Rustik (Hipólito Yrigoyen 41 Sur, Rivadavia) En cuanto a las acreditaciones serán en el local de Rústik, en los siguientes días y horarios: Viernes 17 de octubre: 9 a 13 y 17 a 21 y Sábado 18 de octubre: 9 a 14.