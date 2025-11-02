Gerardo Tivani arrancó la temporada de ruta con un triunfo en el Sur sanjuanino El pocitano se quedó con la primera carrera del calendario rutero. Ivan Ruiz y Angel Oropel completaron el podio en Sarmiento.

Telón arriba para la gran obra de cada verano en las rutas de San Juan. Primer capítulo de la temporada 2025-26 del ciclismo rutero de la Federación Ciclista Sanjuanina con la confirmación de las aspiraciones siempre grandes de un ciclista que siempre es protagonista como Gerardo Tivani. Es que el pocitano, con el equipo de la Municipalidad de Pocito, terminó llegando solo, sin embalar, al portezuelo de Pedernal para quedarse con los 131 kilómetros del estreno, redondeando un tiempo total de 3 horas, 4 minutos, 24 segundos.

Tivani ya había demostrado todo lo que quiere en este ciclo, ganando dos de los cuatro Criterium que precedieron al calendario de ruta.



En el podio, a Tivani lo escoltaron el santafesino Ivan Ruiz de Gremios por el Deporte-Municipalidad de Santa Lucía. En el tercer escalón quedó el sanjuanino Angel Oropel, de Chimbas Te Quiero, recordando que también fue el mejor de los Sub-23. En la cuarta posición quedó el mendocino Nahuel Méndez, del equipo de Godoy Cruz. Quinto terminó el sanjuanino Mauricio Domínguez de Gremios por el Deporte-Santa Lucía. En la sexta colocación finalizó Tomás Ruiz, de Santa Fe, integrante del equipo Diberbool. Séptimo terminó Cristian Domínguez, Sub-23 de la Municipalidad de Pocito mientras que en la octava ubicación finalizó Ramiro Videla de Fuerza Activa.

En los Juveniles, primero fue Facunfo Tivani, escoltado por Adriel Mortensen y por Lautaro Cobarrubia.

Esta primera carrera del calendario de la FCS que tiene 16 competencias previstas, estuvo bajo la organización de la Unión Vecinal Belgrano, de Albardón y contó con 77 ciclistas inscriptos. Ahora, el calendario seguirá el domingo 16, con el Circuito Homenaje a Nicolás Naranjo.

Fotos y video: Diario de Cuyo.-