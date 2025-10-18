Gerardo Tivani se quedó con el último Criterium en el complejo El Pinar El ciclista de Pocito ganó la fecha del Alvear. Lo escoltaron Daniel Juárez y Mauricio Páez.

Se terminó la etapa de los Criterium en El Pinar y el pocitano Gerardo Tivani decidió terminarlo como empezó: ganando. Es que el ciclista de la Municipalidad de Pocito se quedó con la cuarta fecha de esta etapa de transición al vencer con 28 puntos en el circuito del camping El Pinar, recordando que Tivani había sido en vencedor en la prueba inaugural y que luego viniero dos triunfos de Leonardo Cobarrubia.

Con 41 inscriptos, la prueba que organizó de manera impecable el Club Alvear, tuvo como protagonistas del podio al chaqueño Daniel Juárez del equipo Diverbol, como escolta de Tivani con 12 puntos mientras que el mendocino Mauricio Páez fue el tercero.

Angel Oropel de Chimbas Te Quiero terminó en la cuarta posición y el quinto fue Ivan Ruiz.

En Juveniles, Facundo Tivani fue el mejor mientras que el mendocino Leonardo Contreras terminó en la segunda posición.

Se terminaron así los Criterium y ahora llegará el momento de la Ruta. Con la primera prueba en Sarmiento, organizada por la Vecinal Manuel Belgrano, para darle luego kilómetros a una temporada intensa y apasionante.