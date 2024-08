Germán Pezzella será nuevo refuerzo de River Por pedido de Gallardo, el Millonario reflotó las negociaciones y en cuestión de días terminó de abrochar la vuelta del experimentado defensor central.

La llegada de Marcelo Gallardo renovó las ilusiones del mundo River. Y si bien todavía no firmó su contrato ni se plantó en el corralito del Monumental, ya tomó algunas decisiones clave para el futuro deportivo. Una de ellas tiene nombre y apellido: Germán Pezzella. Por expreso pedido del Muñeco, la dirigencia de Jorge Brito reactivó las negociaciones con el experimentado defensor central de Betis, hace tiempo estancadas, y en cuestión de horas llegaron a un acuerdo para que se concrete su vuelta. El campeón del mundo será refuerzo del Millonario.

A sabiendas de que en Núñez estaban dispuestos a desembolsar cerca de 7.5 millones de dólares por el 75% del pase de Valentín Gómez, quien no pasó la revisión médica en Palermo de Italia -que luego iba a cederlo al Millonario-, el histórico DT pidió ir nuevamente a la carga por Pezzella, cuya negociación costaría mucho menos dinero.

Para que se marche del conjunto verdiblanco, donde es referente y tiene contrato hasta mediados de 2026 (no renovó en febrero pasado), River pagará un valor levemente superior a los cuatro millones que vale su cláusula de salida. Es decir, no la ejecutarán para que su adiós no sea “forzado” y se dé en buenos términos.

Pezzella llegaría al Monumental en los primeros días de la semana que viene, una vez que termine de resolver cuestiones personales y se despida del Betis, para firmar su vínculo con La Banda hasta diciembre de 2027. El acuerdo, con Gallardo como máximo responsable tras el llamado al zaguero, ya es total y se espera que próximamente la institución haga el anuncio oficial.

Qué había dicho Pezzella sobre su posible vuelta a River

En un diálogo con Clank, el bicampeón de América y campeón del mundo declaró sobre una posible vuelta al cuadro riverplatense: “Mi historia en River, por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y cierta herida que sanar”.

El zaguero de 32 años se fue en 2015, pero se perdió las semis y final de la Copa Libertadores de ese año, a cambio de 2.5 millones de euros a Betis de España y ahora, nueve años después, pegará la vuelta a Núñez. Pezzella, otra vez bajo el mando de Gallardo en Núñez.