Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn buscarán el primer ascenso a Primera Este sábado, en cancha de Platense, definirán mano a mano en la gran final de la categoría.

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este sábado en la gran final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, luego de terminar primeros en sus respectivas zonas de la Primera Nacional.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde suele hacer de local Platense, el actual campeón del fútbol argentino, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado para este cruce decisivo fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estarán Héctor Paleta y Gastón Suárez.

Deportivo Madryn, que es dirigido por Leandro Gracián, terminó en la primera posición de la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta. El equipo chubutense, que quiera conseguir el histórico ascenso a la Primera División, se había asegurado el primer puesto en la Zona A en la fecha 33, luego del triunfo por 2-1 sobre Arsenal, que descendió a la Primera B Metropolitana.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, fue el mejor equipo de la primera fase, ya que cosechó la destacable cantidad de 63 puntos en las 34 fechas disputadas. Los dirigidos por Ariel Broggi, que tienen como una de sus grandes figuras al mediocampista Brian Ferreyra (nueve goles y cuatro asistencias), quieren sumarse a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, los otros dos equipos mendocinos que están en Primera División.

Gimnasia de Mendoza tuvo que esperar hasta la última fecha para asegurarse la clasificación a la gran final, ya que Estudiantes de Río Cuarto, que finalizó en la segunda posición, le pisó los talones hasta la última fecha.

El ganador de este partido conseguirá el tan ansiado ascenso a la Primera División, mientras que el derrotado seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que disputar la segunda ronda del Reducido.

Este sábado habrá otros dos partidos en la Primera Nacional, correspondientes a la primera ronda del Reducido, donde Atlanta recibirá a Chaco For Ever a las 14:30, mientras que a las 20:30 Gimnasia y Tiro de Salta jugará frente a su gente ante Temperley.